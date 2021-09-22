YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

22 Eylül 2021 Çarşamba, 00:05

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1649. sayısının kapağında; 68. yaşında yazmaya başladığı, devrimlerin savunucusu 68 Kuşağı’nı yaratan öğretmenlere, bağımsızlık sevdasının uykusuz aydınlarına saygıyla özellikle gençlere adadığı incelemesi 68 Kuşağı - Doğuş ve Arayış (Bilgi Yayınevi) ve ömrünü Anadolu insanın aydınlanmasına, özgürleşmesine adamış ölümsüz bilge Server Tanilli üzerine yazdığı, Düşünce Tarihinin Durak Bilmeyen Dinamosu (Telgrafhane Yayınları) kitapları ile Öner Yağcı yer alıyor.

Ahmet Özer’in yazısı ve Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, “Tunç gibi bir roman” başlıklı yazısında, Ayfer Tunç’un usta işi romanı Osman’ı (Can Yayınları) merceğe aldığı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Çiğdem Sezer’in, çocuk dünyamızın yalınlığına eş bir dille okurunu sarıp sarmaladığı, bir yandan sorunlara yaklaşma, olup biteni anlama, bir yandansa sorun çözme becerilerimiz üzerine yeniden düşünmeye çağırdığı yapıtı Hep Senin Yüzünden’i (Uyurgezer Yayıncılık) irdeliyor.

- Ata Devrim, tarihleri yazılmamış şeylerin tarihlerini yazmış düşünürlerden Michel Foucault’un, “söz söyleme / konuşma özgürlüğü” anlamına gelen “parrhesia” sözcüğünün tarihini gözler önüne serdiği yapıtı Söylem ve Hakikat’ini (Ayrıntı Yayınları) inceliyor.

- Batuhan Sarıcan, Robert Seethaler’ın şöhreti ölmeden önce bulan büyük bir ismin, Gustav Mahler’in huzursuzluk ve kaygı dolu yaşamını anlattığı titiz çalışması Son Senfoni’yi (Timaş Yayınları / Çev. Regaip Minareci) inceliyor.

- Gültekin Emre, yazar, çevirmen Erhan Altan ile Avusturya Kitaplığı Dizisi, çeviriler ve Avusturya şiiri üzerine (Dünyadan Çıkış Yayınları) konuşuyor.

- Turgay Fişekçi, Gençlerle Baş Başa: Sanat Nedir? Kitabında, genç okurlarını sanat tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Bireyin yetişmesinde, olgunlaşmasında sanatın yerini okuma yazma, toplama çıkarma bilmek kadar önemli gören Fişekçi; yereli evrensele, tarihi bugüne bağlayan sanatsal perspektifini sade, akıcı bir dille örüyor.

- Miraçhan Yılmaz, Resul Babaoğlu’nun Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi Kültür Hayatında İngiliz Etkisi: 1948-1965 (Libra Yayınları) isimli incelemesini tanıtıyor.

- Gülsev Toksöz, Ulaş Karakaya’nın, babası ODTÜ’lü “Karadenizli Necdet”ten dinlediği, 1960 ile sonrasında ezilenlerin ve devrimcilerin öykülerini, kendi öyküleriyle harmanlayıp, geçmişin izlerini bugüne taşıdığı Yarına Kalan’ı (Kırmızı Çatı Yayınevi) inceliyor.

- Zeynep S. Sayın, Fatoş Beykal’ın kadim olanı, aşk, öfke, merak, tutku, kibir, kıskançlık, hırs ve daha nicesi ile birlikte sonuçta cinayeti anlattığı kara öykülerinden oluşan Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim’i (Karakarga Yayınları) inceliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

Unutmayın her gün Cumhuriyet, her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...