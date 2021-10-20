YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

20 Ekim 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet’in Ulusal Bağımsızlık Savaşımızla ve Türkiye Cumhuriyeti ile eşzamanlı ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi var. Yunus Nadi, gazetemizin temel taşlarını ve misyonunu bu doğrultuda oluşturdu.

Yunus Nadi’nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla anısına saygıyla, 1946 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen Yunus Nadi Ödülleri Yarışması 76 yaşında.

Yunus Nadi Ödülleri Edebiyat Ana Dalı’nda Öykü, Roman, Şiir; Görsel Sanatlar Dalı’nda Karikatür, Fotoğraf; Bilimsel Araştırma Dalı’nda Sosyal Bilimler Araştırması olarak sürüyor.

Seçici kurulların toplam 376 yapıtı incelediği yarışmada yine zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından bu yıl 5 dalda, 6 çalışma ödüle değer bulundu.

Öykü dalında 102, Roman dalında 117, Şiir dalında 101, Sosyal bilimler araştırması dalında 21, Karikatür dalında 14, Fotoğraf dalında 21 olmak üzere toplam 376 yapıtın değerlendirildiği Yunus Nadi Ödülleri Yarışmasında kazananlar şu isimler oldu:

Şiir dalında Cevat Çapan, Roman dalında Gökçer Tahincioğlu, Öykü dalında Mehmet Güreli ve Aslı Akarsakarya, Sosyal Bilimler Araştırması dalında Yaşar Aksoy, Fotoğraf dalında Hüseyin Opruklu.

Kazanan yazar ve sanatçılarımızı kutluyoruz.

Bu özel sayımızda Berrin Karadeniz, Mehmet S. Aman, Çağdaş Bayraktar ve Gamze Akdemir tarafından 2021 Yunus Nadi Ödülleri Yarışmasını kazanan yazar ve sanatçılarla yapılmış söyleşiler yer alıyor.

Bu arada ödüllerin, salgın şartları da dikkate alınarak kasım ayında düzenlenecek törenle sahiplerine verileceğini ve törenle ilgili bilgilendirmenin, önümüzdeki günlerde gazetemizden yapılacağını belirtelim.

- YARIN yayınlanacak 1653. sayımızda Yunus Nadi Ödülü’nü kazanan yazar ve sanatçılarımızın yanı sıra yer alan diğer yazarlar ve yapıtları ise şöyle:

- 3. sayfamızda Nursun Erel, Cicero’nun, Kader Üzerine (Çev. C. Cengiz Çevik / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) isimli yapıtını inceliyor.

- Bedriye Korkankorkmaz, yaşamı ve yapıtlarıyla Alman romanının ve hicvin dâhisi Jean Paul’ü merceğe alıyor.

- Çağatay Yaşmut, Ahmed Midhat Efendi’nin Esrâr-ı Cinâyât ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kesik Baş (Oğlak Yayınları-Maceraperest Kitaplar) adlı polisiye romanlarını inceliyor.

- Emrah Kolukısa, Yahşi Baraz ile Fırtınaya Doğru Fahrelnissa Zeid (Bozlu Art Project Yayınları) kitabını konuşuyor.

- Emre Caner, Paul Nizan’ın okuyucuları 19. yüzyıl pastoral manzarasının fabrikalar, trenler, uzayıp giden raylar, buhar ve sisle kaplanıp yok olmaya başladığı bir döneme götürdüğü, 1933’te yayınlanan ve dilimize ilk kez çevrilen romanı Antoine Bloyé’u (Çev. Hüseyin Can Akyıldız / Sel Yayıncılık) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Miyase Sertbarut’un yarattığı olağan ve sıcak sınıf-okul-mahalle üçgeninde toplumun otizmli bireylere yaklaşımını ele aldığı Bir Gün Herkes (Tudem Yayınları) ve Gonca Mine Çelik’in, bir yandan temiz çevrenin değeri, doğal yaşamın korunması mücadelesine dikkatimizi çekerken bir yandan da umursamaz, umarsız, yıkıcı hallerimize yönelik eleştiriler getirdiği kitabı Babamla Kamp (Final Kültür Sanat Yayınları) kitaplarını inceliyor.

- Öyküm Deniz, Matias Faldbakken’in, Tormod isimli kahramanının kırmızı Norveç kiliyle deneyler yaptığı atölyesinde yarattığı ve giderek ailesinin beşinci üyesi olacak balçığın başlarına açtığı dertler çevresinde komik, bir o kadar da ürkütücü olaylarla gelişen romanı Biz Beş Kişiyiz’i (Timaş yayınları / Çev. Mehmet Emin Baş) merceğe alıyor.

- Fahri Öz, Hasan Güçlü Kaya’nın üç bölümden (“Korolar”, “Ölümsüz”, “İsimsiz”) oluşan kitabı Ölümsüz’ü (biri Yayınları) değerlendiriyor.

- Erdal Atıcı, kısa süre önce yaşama veda eden öğretmen yazar Bilal Kaymakçıoğlu’nun kayıp romanı, 1950’li yılların köy yaşamını, yaşananları, acıları, yoksulluğu ve cehaleti yalın dille anlattığı Helva Sattırmam’ı (Ürün Yayınları) inceliyor.

- Hasan Akarsu, gazeteci ve yazar Türkan Turan’ın Bakü, İstanbul, Moskova ekseninde, bir organ mafyasının acımasız eylemlerini merkeze alan romanı Sara’nın Gözleri’ni (Doğan Kitap) tanıtıyor.

- Levent Tülek, İlker Arslan’ın orta sınıf bir ailenin çocuğu olan bir senaristin yaşama tutunma öyküsünü anlattığı romanı Bir Senaristin Sezon Finali’ni (Nota Bene Yayınları) değerlendiriyor.

- Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

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