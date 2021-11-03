YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

03 Kasım 2021 Çarşamba, 00:05

- YARIN yayınlanacak 1655. sayımızın kapağında, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan, romanlarında merkeze koyduğu sömürgeci dönem ve sonrasının yol açtığı yıkıma bizzat tanıklık etmiş, İsveç Akademisi’nden yapılan açıklamada da, kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderine kesin ve merhametli şekilde nüfuz etmesi” nedeniyle ödüle değer görüldüğü belirtilen, yaşayan en önemli Afrikalı yazarlardan Abdulrazak Gurnah yer alıyor. Gurnah’ın yaşamı ve yazınını İletişim Yayınları’nca yayımlanan yapıtlarının çevirmeni Müge Günay, Cumhuriyet Kitap Dergi okurları için kaleme aldı.

- 3. sayfamızda, bağımsız ve özgür bir ülkenin vatandaşı olarak varlığımızı borçlu olduğumuz, Türkiye’yi Türkiye, bizi biz yapan Büyük Atatürk’e, yirmi beş aydının kaleme aldığı yazılarıyla bir teşekkür kitabı niteliğindeki Atatürk, Zaman, Mekân, Yaşam’ı (Atayurt Yayınları / 518 s.) tanıttığı ‘Atatürk, Zaman, Mekân, Yaşam’ başlıklı yazısıyla Mehmet Zaman Saçlıoğlu yer alıyor.

- Hazel Bilgen, usta yazar Gülten Dayıoğlu ile gezegenimiz üzerine düşünmeye yönlendiren ve geleceğimizle ilgili merak uyandıran yeni romanı Yanardağın Yankısı’nı (Yapı Kredi Yayınları) konuşuyor.

- Canan Kuzuluoğlu, Heybeli’nin yitik evlerinin Nalan Barbarosoğlu’nun lokomotifliğinde Kiltablet’in gönüllü yazarları tarafından yazılan yetkin öykülerle dile getirildiği Evler, Aşklar, Göçler - Heybeliada Öyküleri’ni (Adalı Yayınları) inceliyor. Önsözünü Ayşe Sarısayın’ın yazdığı, çizimlerini Akillas Millas’ın yaptığı, geliri Heybeliada Kütüphanesini Koruma Derneği’ne bağışlanan çalışma, “gönüllü unutkanlıkları” gönüllü anımsamalara dönüştürmeyi amaçlıyor.

- Aylin Kaya, deneyimli yazar ve illüstratör Özlem Aytek ile yirmi yedi yıla varan yazın yaşamını, altı kitaptan oluşacak Gençlik Bilim Kitaplığı Serisi’nin ilk kitabı Mavi Halka-Hiçlik Çukuru’nun ardından yayımlanan ve genç okurlara bilimle iç içe, heyecan dolu maceralar sunan ikinci kitabı Yeşil Halka-Evrenin Gizli Bahçesi’ni (Altın Kitaplar) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, edebiyatla geride bıraktığı otuz yıla iki yüzü aşan kitap ve onlarca projeyi başarıyla sığdıran Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler dizisinin 5. kitabı Son Baskı’yı (Tudem Yayınları) merceğe alıyor.

- Tam sayfa Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

Editörden