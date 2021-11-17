YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

17 Kasım 2021 Çarşamba, 00:04

- YARIN yayınlanacak 1657. sayımızın kapağında, hikâyelerinin başkişilerinin birçoğunun İstanbul Rum’u olduğunun vurgulandığı bir irdelemeyle, doğumunun 115. Yılında, anısına saygıyla ölümsüz usta Sait Faik Abasıyanık yer alıyor. Rahmi Emeç’in yazısı…

- 3. sayfamızda, gerek Cumhuriyet gazetesi gerekse Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve başyazarı, ödün vermez Cumhuriyetçi Yunus Nadi ile ilgili kaleme alınan, Dr. Pınar Aydoğan’ın Kemalizmin Muhafazakâr Bir Yorumu - Yunus Nadi (Alfa Yayınları) ve Dr. Ferhat Eroğlu’nun Yunus Nadi (Atatürk Araştırma Merkezi) adlı kitaplarını merceğe aldığı “Kuvayı Milliyeci, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Aydınlanmacı...” başlıklı yazısıyla Alev Coşkun yer alıyor.

- Mehmet S. Aman, İbrahim Yıldırım ile 16-18 Nisan 2017’de “elli saatlik” bir zaman diliminde yaşananları anlattığı, alışılmışın dışında, zihin gıdıklayıcı, bol oyunlu, roman türünün sınırlarını darmadağın eden “Edebî, İçtimaî, Cinaî, Tıbbî Bir Kolaj” ve Salinger’dan Oğuz Atay’a, Anthony Burges’ten Peyami Safa’ya, Mihri Hatun’dan Sylvia Plath’a, Yusuf Atılgan’dan Gonçarov’a nice yazarın konuk olduğu, oyunbaz bir geçit resmi niteliğindeki romanı Dünbatımı Defterleri’ni (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Nalan Arman, Dag Solstad’ın elli beş yaşındaki bir edebiyat profesörünün bir cinayet çevresinde kendisiyle karşılaşmasının hikâyesini anlattığı Profesör Andersen’in Gecesi’ni (Yapı Kredi Yayınları / Çev. Banu Gürsaler-Syvertsen) inceliyor.

- Ali Rıza Ada, Erkan Özerman’ın yakın dostu, İzmir’de yetişmiş, vatani görevini Türk ordusunda yapmış, sanat yaşamına Türkiye’de başlamış ve başarıya ulaştıktan sonra Avrupa’ya giderek dünyada popüler olmuş Dario Moreno’nun yaşam öyküsünü kaleme aldığı, ilginç sanat anı ve anekdotlarıyla dopdolu kitabı İzmirli Dario’yu (Remzi Kitabevi) merceğe alıyor.

- Çağatay Yaşmut, Reha Avkıran’ın on beş öyküsünü de cinayet soruşturması üzerine kurduğu ve katil bulununcaya kadar soluk kesen bir kurgu ve gizemli maceralarla sürdüğü kitabı İnsanlık Hali’ni (Herdem Kitap) inceliyor.

- Zeynep Bilgin, Destek Yayınları Felsefe Serisi’nin yayın koordinatörü ve editörü Özlem Küskü ile Epiktetos ile başlayıp 50 kitaba ulaşan, hem Batı’nın hem de Doğu’nun en önemli düşünürlerinin yer aldığı, felsefenin derin sularına dalmak isteyen okurlar için de rehber niteliğindeki Felsefe Serisi’ni konuşuyor.

- Ahmet Aydoğan Say Yayınları Schopenhauer Kitaplığı’nın Aklın Yolu başlığıyla yayımlanan, aklın içyüzü üzerinde duran, zayıf ve onun karşısında kırılgan yanlarını ele alan on sekizinci kitabını değerlendiriyor.

- Dilan Solmazer, Anıl Cihan ile toplumun dayattığı ve değişkenlik gösteren kodları kuvvetli bir çağ eleştirisi çevresinde ironik dille bir araya getirdiği şiir kitabı daha önce ölmüş müydük?’ü (İthaki Yayınları Poetik Serisi) konuşuyor.

- Şule Çağlar, Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın çocukluktan kalma duygusal yaralar taşıyan yanlarımızı, yargılayan ve öz değerimizi baltalayan içsel eleştirmenleri nasıl tanıyacağımızı anlatırken, aynı zamanda geçmişte sıkışıp kalarak istemeden bizde acıya neden olsalar da, onları şefkatli müttefiklere nasıl dönüştürebileceğimizi gösterdiği, telif ve satış gelirinin tümüyle “Kadın Hakları” konusunda çalışan STK’lara bağışlanan kitabı Öz Terapi’yi (Nobel Kültür Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, İpek Ongun ve Defne Ongun Müminoğlu’nun, “kitaplar olmadan, edebiyattan uzak düşerek yaşamalara asla boyun eğmeyen, herkes okumayı sever, sevebilir, herkes için bunun bir yolu yordamı illaki vardır” diyen bir yolculuk sunan, sevgi dolu, sımsıcak öyküleri Okumak İstemeyen Otti’yi (Artemis Çocuk) inceliyor.

- Emek Yurdakul, Carl Fagan’ın, toplumsal sınıf değişikliğinin ekonomik statü dışındaki sosyokültürel gereklerini yerine getirmek isteyen ebeveynleriyle banjo arasında sıkışan Jeremiah’nın, “tutku”yu keşfetmesini anlattığı - üstelik de banjo yapımının tüm detaylarıyla birlikte - Yol Arkadaşım Banjo’sunu (Tudem Yayınları) değerlendiriyor.

- Tam sayfa Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden

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