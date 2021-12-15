YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

15 Aralık 2021 Çarşamba, 00:04

- YARIN yayınlanacak 1661. sayımızın kapağında, Borges ile elli yıl önce 22 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tanışan Jay Parini’nin bu tanışmanın öyküsünü anlattığı ve okuyucuları elli yıl öncesine, tanıştığı kişinin edebiyatta çığır açan, benzersiz bir usta, ünlü ve hınzır bir yazar olduğundan haberi olmadığı günlere götürdüğü, bildiğimiz Borges’le buluşturmasının yanı sıra bilmediğimiz Borges’le de tanıştırdığı kitabı Borges ve Ben - Bir Karşılaşma (Sia Kitap) çevresinde ve ustanın yazınına ilişkin ayrı bir irdeleme eşliğinde Jorge Luis Borges yer alıyor. İlknur Özdemir’in ve Feridun Andaç’ın yazıları...

- Üçüncü sayfamızda, “Söz uçar yazı kalır” sözüne atfen sözün uçmadığını, yazının kalıcılığını onun niteliğinin belirlediğini, mutlaklık taşımadığını ifade ettiği; sözlü kültürün (feodalitenin) ürünü olan masalların ise hiç uçmadığını, yüzyılları aşıp bugüne geldiğini imlediği “Söz uçmaz, uçsa masal olmazdı” başlıklı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Özdemir İnce, Fransız tarihçi ve Doğu uzmanı Gaston Gaillard’ın 1920 tarihli, ülkemizde ise 2020’de Kanon Yayınları’nca yayımlanmış, tarihimize tanık bir Avrupalı’nın vicdanının sesi niteliğindeki; Sevr Antlaşması’yla biten ve henüz I. ve II. İnönü Savaşları (1921) ve Ankara Anlaşmasının henüz yapılmadığı bir dönemde yayımlanan, Avrupa’nın Türklere karşı ırkçı bir politika sürdürdüğünü, I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı’ya karşı bir tür Haçlı Savaşı olduğunu yazdığı Türkler ve Avrupa adlı eserini merceğe alıyor.

- Mehmet S. Aman, Enis Batur’un dil meselesine odaklandığı, Tanpınar’a değindiği, imgelerin, dizelerin ve dörtlüklerin tesadüfi karşılaşmalarını ele aldığı “Çekmeceler Kitabı” dizisinin ikinci kitabı Denemek Sapmak’ı (Sel Yayınları) inceliyor.

- Nursun Erel, Paulo Coelho’nun genç bir okçu ile aynı sporun ustası marangoz Tetsuya arasında geçenleri öyküleştirdiği ve Tokyo Olimpiyatları’nda okçuluk dalında altın madalya kazanan milli sporcumuz Mete Gazoz’a ithaf ettiğini açıkladığı Okçu’nun Yolu’nu (Çev. Emrah İnce / Can Yayınları) merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Kaan Elbingil’in yalın dille hayatın her alanında öncelikle ve ivedilikle sevgiye, anlayışa yer açma çağrısıyla öne çıkan Kardeş Mardeş Deme Bana (Günışığı Kitaplığı) ve Nazmi Ağıl’ın doğada, bozulmamış, kirletilmemiş bir ortamda, bir keçi yoluna arkadaş incecik şırıltılarla akan bir derenin türküsüne eşlik ettiren Odamda İnek Var! (Kırmızı Kedi Çocuk) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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