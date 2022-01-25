YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

25 Ocak 2022 Salı, 00:05

Doğumunun 120. yıldönümü tüm dünyada etkinliklerle kutlanan ölümsüz şairimiz, büyük usta Nâzım Hikmet kapağımızda.

“Her anı emekle, sevgiyle, hayranlıkla, dayanışmayla, vefayla, tutkuyla, mücadeleyle işlenmiş 30 yılın öyküsüdür bizim Vakfın öyküsü…

Şunu anımsamak gerek: Yalnız ülkenin değil dünyanın en iyi, en etkin, en namuslu, en dürüst şairini yıllarca hapsetmiş, yasaklamış, işkence etmiş, yaşamını zindana çevirmiş, onu öldürmeye çalışmış bir ülkede yaşıyoruz…

Bu yetmezmiş gibi, Şairin ölümünden sonra bile eserini yasaklamış, yok saymaya kalkmış, yaşarken çektirdiğiniz zulüm yetmezmiş gibi, ölümünden sonra da sesini, eserini ortadan kaldırmak isteyen bir ülke burası. Buna razı olmayan birçok aydının ortaya çıkması elbet kaçınılmazdı!”

Böyle diyor usta gazeteci ve yazar Zeynep Oral, Nâzım Hikmet’in 120. yaş gününün tüm dünyada geniş kapsamlı etkinlikle kutlandığı 2022’de, bu etkinliklerde başı çeken ve 30. yılını kutlayan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluşunu anlatırken.

Zeynep Oral ile ölümsüz şairimizi, kurucularından olduğu, o gün bugündür yönetiminde çalıştığı vakfın yol hikâyesini ve etkinliklerini konuştuk. Dünyanın en iyi, en etkin, en namuslu, en dürüst şairine selâm olsun! Hande Mir’in söyleşisi...

- 3. sayfamızda, 2016’da yitirdiğimiz, bilim insanı, romancı, öykücü, çevirmen, eleştirmen ve dilbilimci büyük usta Tahsin Yücel’in, on iki tartışma yazısının yer aldığı Tartışmalar’ı (Can Yayınları) incelediği yazısıyla Deniz Burak Bayrak yer alıyor.

- Bayram Ali Eşiyok, usta gazeteci ve yazar Orhan Bursalı’nın yakın dostu, sadece DNA onarımı mekanizmalarını çözdüğü çalışmaları ile değil, “biyolojik saat” konusunda da dünyanın sayılı otoritelerinden biri olan Aziz Sancar’ın Nobel ile taçlanan bilim serüvenini anlattığı 9. baskısını yapan Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü (Kırmızı Kedi Yayınevi) kitabını inceliyor.

- Halil Gökhan, usta yazar Feridun Andaç ile “Niçin yazıyoruz? Nasıl yazmalıyız? “İyi yazar”lar iyi okurlar mıdır? Yazı adası kurabilmek. Biriktirerek yazmak. Dindirerek yazmak. Kendi sesini yakalamak...” gibi pek çok soruya yanıt getirdiği, özellikle yazmak uğraşında yol alanlara bir çağrı niteliğindeki kitabı Genç Meslektaşıma Mektuplar’ı (Eksik Parça Yayınları) konuşuyor.

- Kaan Egemen, Anthony Kaldellis ve Niketas Siniossoglou’nun yayına hazırladığı, uzman bilim insanlarının makalelerinin yer aldığı, Eski Yunan’dan Bizans’a geçişin, iki dönem arasındaki aktarımın, entelektüel bağlamda ne kadar kalıcı ve sağlam gerçekleştiği ortaya konulduğu Bizans’ın Entelektüel Tarihi’ni (Çeviren: Ercan Ertürk / Yapı Kredi Yayınları) merceğe alıyor.

- Ahmet Özer, Ali Balkız’ın 2021 Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazandığı, Demokrat Parti iktidarının son dönemiyle 27 Mayıs’ın ilk dönemini ölçüt alıyor, bu süreçte farklı inanç gruplarının odaklandığı köy ve köylülerin bireysel ve toplumsal sorunlarının yansımalarını irdelediği romanı Büyümek İstedim’i (Literatür Yayınları) inceliyor.

- Şebnem Soral Tamer, Sadık Usta ile insanlığın düşünce tarihini anlatmaya koyulduğu, inancımızın, siyasi duruşumuzun, tercihlerimizin felsefe tarafından nasıl belirlendiğini ve bunun üzerinden yaşamımızı nasıl anlamlandırabileceğimizi örneklerle gösterdiği Şüphenin Tarihi serisinin ilk kitabı Felsefeye Giriş’i (Kafka Kitap) konuşuyor.

- Kadir İncesu, Orhan Bahtiyar ile hayallerinin peşinde koşan Muhsin Ertuğrul’un yaşamının 1911-1925 dönemini anlattığı romanı Muhsin - Sahnede Işıltılı Bir İz…’i (İnkılâp Kitabevi) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Lewis Carroll’ın Salvador Dali’nin olağanüstü resimleriyle sunulan Alice Harikalar Diyarında’sını (Çeviren: Yasemin Yener / Bilgi Yay.) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşeleri ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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