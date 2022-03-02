YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap

02 Mart 2022 Çarşamba, 00:04

- Yapıtlarında I. ve II. Dünya Savaşlarının yarattığı kaosun insan psikolojisi üzerindeki etkisini yansıtan, savaşlarla insanlığın masumiyetini kaybettiğini, saf ruhların yitip gittiğini imleyen, okuyucuyu insan doğasının kötü ve acımasız taraflarıyla yüzleştiren, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nca yayımlanan Geçiş Ayinleri (Çeviren: Bülent Doğan), Yan Yana (Çeviren: Bülent Doğan) ve Aşağıdaki Yangın (Çeviren: Banu Tellioğlu) kitaplarından oluşan, alegori ile gerçekçi roman arasında bağ kurduğu Deniz Üçlemesi ile Nobel Edebiyat Ödüllü yazar William Golding kapağımızda. Z. Doğan Koreli’nin yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, Rita Guibert’in edebiyat, yapıtları ve dünya görüşleriyle ilgili bugün de geçerliliklerini koruyan Latin Amerikalı usta yazarlar Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Miguel Angel Asturias, Octavio Paz, Julio Cortazar, Gabriel Garcia Marquez, Guillermo Cabrera Infante ile söyleşilerinden oluşan Yedi Ses’ini (Çeviren: Celâl Üster / Can Yayınları) merceğe aldığı “Konuşturmak için konuşmak” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Romanda türsel çekim...” başlıklı yazısında, Kimi yazar öyküye düşkündür başkası romana, beriki belki herhangi anlatıya. Kimileri türsel çekim peşinde gidebilir. Türlerin çekimi olabilir yani, doğru, ne ki yazarların eğilimi de bu çekimle örtüşür.” vargısı doğrultusunda Handan Acar Yıldız, Asuman Bayrak ve Arda Çınarlık’ın yapıtlarını irdeliyor.

- Gamze Akdemir, Celâl Üster ile Yordam Kitap tarafından yayımlanan, İngiliz bilim insanı George Thomson’ın Mehmet H. Doğan tarafından çevirilen Aiskhylos ve Atina: Tragedyanın Kökeni ile kendisinin çevirdiği Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler’in iki cildi Tarihöncesi Ege ve İlk Filozoflar’ı konuşuyor.

- Serhan Aytekin, Behçet Necatigil’in çeviri odaklı mektuplarından ve Spies, Tietze, Schimmel, Brands’la yazışmalarından oluşan Tercümemi Nasıl Buldunuz?’u (Yapı Kredi Yayınları) inceliyor.

- Savaş Ünlü, Yaşar Aksoy’un Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı’nda yayımlanan, okuyucuları efeler ve zeybeklerle dağlarda Yunan işgaline karşı çarpışan Üsteğmen Zekai Kaur’un gizli kalmış hatıratıyla buluşturduğu Efeler İsyanı - Kuvayı Milliye Direnişi’ni (Kırmızı Kedi Yayınevi) inceliyor.

- Engin Ünsal, Almanya’da öğretim üyeliği ve iki dönem milletvekilliği yapmış Prof. Dr. Hakkı Keskin ile CHP’nin çağdaş Cumhuriyetin temel taşlarını nasıl kurduğunu ve bu temeli yıkmak isteyen AKP’nin girişimlerini belgeleriyle açıkladığı kitabı CHP Taş Üstüne Taş Koymadı’yı (Ekin Yayınları) irdeliyor.

- Tülin Ural, Jules Renard’ın aile içinde eksiksiz bir masumiyetin ya da aile dışında, sert yoksulluk koşullarında direnme ve acımanın sembolü olarak ele alınmış çocuğu, çocukluğu o güne dek işlenenden bambaşka bir biçimde ele aldığı kült yapıtı Havuçkafa’yı (Çeviren: Ebru Erbaş / Can Yayınları) değerlendiriyor.

- Emre Erbatur, Ferda İzbudak Akıncı’nın 80 döneminin yarattığı travmanın gölgesinde yaşanan platonik bir aşk sarmalını merkeze aldığı romanı Kapıdaki Kadın’ı (Delidolu Yayınları) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul son dönem yetkin çocuk kitaplarını merceğe alıyorlar.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

- Düzeltme ve özür: 6 Ocak 2022 tarihli dergimizin kapağındaki Nazlı Eray’ın kapak fotoğrafı imzasız yayınlanmıştır. Fotoğraf Tolga Yarıcı’ya aittir. Düzeltir, özür dileriz.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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