YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

06 Nisan 2022 Çarşamba, 00:03

- Usta dilbilimci, aydın ve yazar Sevgi Özel, 1960’lardan bugünlere yakın tarihle iç içe geçen anılarını kaleme aldığı, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nda 12 Eylül öncesi ve sonrasında neler olduğu ve oradaki “dil emekçileri”nin neler yaşadığından Dil Derneği’nin nasıl kurulduğuna, yayıncılık deneyimlerinden Ankara’daki yazar çevresine, devrim karşıtlarıyla savaşıma, siyasi ve kültürel ortamın dünden bugüne nasıl yozlaştığına ilişkin tanıklıklarını paylaştığı, bir sözlü tarih çalışması niteliğindeki anı kitabı Yalan Dünyasının Yalancıları’yla (Kırmızı Kedi Yayınevi) kapağımızda. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, Batı Trakya’da daha çok, gazeteciliği, teşkilatçılığı, haksızlıklara karşı amansız duruşu, gericilikle mücadelesi, Atatürk ilke ve devrimlerinin Batı Trakya Türk Azınlığı içinde yayılması, benimsenmesi için gösterdiği çabalarla bilinen Mehmet Hilmi’nin (1902-1931) unutulan “edebi kişiliğini” Rahmi Ali’nin Anı ve Hikâyeleriyle Mehmet Hilmi (BAKEŞ Yayınları) adlı kitabı çevresinde merkeze aldığı , “Raflarda unutulmuş bir yazar; Mehmet Hilmi!” başlıklı yazısıyla A. Kartalktepe yer alıyor.

- Çiğdem Öztekin, Andrew Wilson’ın, gizemli polisiye romanların usta kalemi Agatha Christie’nin gerçek yaşam öyküsünden hareketle 1926 yılının Aralık ayında aniden ortadan kaybolduğu on bir günü kurguladığı romanı Cinayet Ustası’nı (Çeviren: Çiğdem Öztekin /Altın Kitaplar) inceliyor.

- Gülsüm Cengiz, Tülin Tankut ile önemli bir toplumsal sorun olan iç göç olgusunun yansıdığı ve kadınların toplumsal yaşam içindeki yerini de vurguladığı yeni kitabı Çocuk İnadı’nı (Yeni Ülke Yayınları) konuşuyor.

- Ege Yatır, yapıtlarında 20. yüzyılın büyük kavgalarına uzanan bir coğrafya ve kültür atlasında şaşırtıcı dünyalar kuran Ömer F. Oyal’in saplantının ilmek ilmek işlendiği, sıra dışı bir aşkı anlattığı romanı Bahara Bir Hediye’yi (Yapı Kredi Yayınları) inceliyor.

- Z. Doğan Koreli, 19. yüzyıl Rus edebiyatının en önemli sanatçılarından Vladimir Korolenko’nun, kör bir çocuğun müzikle değişen iç dünyasını ve sevgiyle yaşama tutunma öyküsünü anlatırken, Rus kırsal yaşamı ile sosyal düzenini de yetkin, masalsı betimlemeler ve sürükleyici bir dille adeta üç boyutlu yaşattığı başyapıtı Kör Müzisyen’i (Çeviren: Levent Özübek / VBKY) merceğe alıyor.

- Özlem İyier, Cem Kozlu ile dedesi Türkiye’nin ilk radyoloji profesörü Salâhattin Mehmet Erk’in mücadele dolu yaşamının izlerini eşi Sabahat Hanım’a yazdığı mektuplara ve kartpostallarla sürdüğü kitabı Bir Tıp Şehidi: Salâhattin Mehmet Erk’i (Remzi Kitabevi) konuşuyor.

- Busenur Şahin, Prof. Dr. Caner Kerimoğlu ile, Darwin’in dilin ortaya çıkışına ilişkin görüşlerini bazı açılardan eleştiren Noam Chomsky’yi ele aldığı Chomsky Darwin’e Karşı’yı (Varyant Yayınları) konuşuyor.

- Nadire Sönmez, Tecelli Sercan Sırma’nın hangi coğrafyaya giderse gitsin ayağındaki çocukluk prangalarından kurtulamayan, Britanya’lı İskoç asker Arthurt’un hikayesi çevresinde insanı, yaşadığı coğrafyanın hamuru ve çamuruyla yeniden harmanladığı romanı İyiyi ve Kötüyü Bilme Ağacı’nı (İletişim Yayınları) değerlendiriyor.

- Saim Açıkgöz, Ahmet Köklügiller’in usta şair, yazar, sanatçı ve bilim insanlarımızı anlattığı, yaşantılarına tanık ettiği Aşina Yüzler - Anılar, İzlenimler 1 (Toplumsal Dönüşüm Yayınları) adlı kitabını inceliyor.

- Dilruba Aydın, düşünür ve sosyolog Renata Salecl’in, Lacan’dan ödünç aldığı “cehalet tutkusu” teriminin hem psikolojik hem de toplumsal nedenlerini incelikle masaya yatırdığı Cehalet Tutkusu’nu (Çeviren: Şafak Tahmaz / Timaş Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Nazlı Deniz Güler’in İki Kere İyi Geceler (Çınar Yayınları) ve Melis Sena Yılmaz’ın Aşağistanbul (Günışığı Kitaplığı) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

Kitap Dergi YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…