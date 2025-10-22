YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 23 Ekim 2025 / Sayı 1862!

“Yesenin her şeyden önce bir şairdi. Tarihsel olaylar, aşk, dostluk, arkadaşlık, şiirin önünde gerilemek zorunda idi. Onda az rastlanır bir şiir yazma yeteneği vardı. Bir zoolog için bülbül, serçe familyasından bir kuştur. Ama kuşların gırtlağını anlatan hiçbir yazı, bülbül şakımasının yüzyıllar boyunca dünyanın her yerinde insanları niçin böylesine büyülediğini açıklayamaz. Yesenin’in birçok şiirlerinin bizi niçin duygulandırdığını da kimse anlatamaz.” (İlya Ehrenburg’un Hatıraları, 1968)

“Yesenin esas olarak köylü ruhundan kaynak alan şiiri, aynı zamanda devrimci düşüncelerinin tutkusuyla ataerkil çocukluk âleminin özlemi arasında parçalanmış olan kendi iç dünyasının çelişkisini, trajik bir şekilde yansıtmaktadır.” (Attilâ Tokatlı)

“Düşmanlarını yıkandır, ozan,/ Ozanın öz gerçeğidir ama,/ Sever, kardeşidir insan/ Ve yanar tüter insan uğruna.// Kimsenin harcı olmayanı/ O becerir, özgürlüğe vurgun./ Ozandır o, halkın ozanı,/ Ozanı anayurdunun!” (Ozan, Çeviren: Azer Yaran)

“Ben ocağımızı, damımızı, horozumuzu,/ Seni ve konuğumuzu betimlerim.../ Ve sarışın ineklerinin taze sütü/ Akar sonra türkülerimin.” (Yarın Beni Uyandır Gün Ağarırken, Çeviren: Azer Yaran) “Bilmiyorum, ışık mı bu, karanlık mı?/ Rüzgâr mı, horoz mu korulukta öten?/ Yoksa kış değil de, çayırlığa inmiş/ Bir kuğu sürüsü mü tarlaları örten?” (Geziniyorum İlk Karda, Çeviren: Ataol Behramoğlu)

“Büyük Yürüyüşün Şarkısı”, “Yirmi Altılar Balladı”, “Anna Snegine”, “Sılaya Dönüş”, “Sovyet Rusya”, “Yeryüzü Kaptanı”, “Pers Motifleri” yapıtları ile şiirde kırsal kesimi büyük kentlere taşımış bir şairdir. Halkın diliyle, yaşamıyla, kültürüyle derinden beslenmiş bir şairdir. Devrimin çocuğudur.

Sergey Yesenin (3 Ekim 1895 / 28 Aralık 1925) kapağımızda. Gültekin Emre'nin yazısı...

- Necdet Neydim (“Deniz Feneri bekçisi bir ayı olursa!” / Mathilde Stein, Deniz Feneri Ayısı, Çeviren: Özlem Şimşek Scholten, Hayalhane Yayınları),

- Öner Yağcı (“Toplumsal gerçeğimize ayna tutan devrimci tarihçi: Şerafettin Turan”),

- Adnan Binyazar (Başka Bir Aşk İstemez - ‘Ruşen Keleş Kitabı, Söyleşi: Kahyan Kavas, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları),

- Feridun Andaç (Sina Kabaağaç, Köşkler, Sürgünler, Bedeller: Halikarnas Balıkçısı’nın Ardında Bıraktığı Yaşamlar, Minoa Yayınları),

- Can Uyar (Selim Erdoğan, Şafak Sökmeden: Bir Umudumuz Gazi Paşa’dır, Kronik Kitap),

- Y. Bekir Yurdakul (Jean-Philippe Arrou-Vignod, Babamın Köyünde, Çeviren: Azade Aslan, Günışığı Kitaplığı),

- Vitrindekiler, Emek Yurdakul’dan Güncel ve Mustafa Başaran’dan Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

Gamze Akdemir