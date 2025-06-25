YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 26 Haziran 2025 / Sayı 1845!

Merhaba

Üç büyük şair; Aloysius Bertrand, Arthur Rimbaud ve Comte de Lautréamont kapağımızda.

Usta şair Özdemir İnce, gençlik yıllarında tanıştığı ve dünya şiirinin temel taşlarından, baslangıç noktalarından olduğuna inandığı yapıtların ya hiç çevrilmemiş ya da kısmen çevrilmiş olduğunu, bu metinlerin çoğunun da dilsel, dilbilgisel ve yorumsal hatalarla dolu olduğunu görmüş, Türk şiirinin bu şairlerin yapıtları Türkçeye düzgün bir şekilde kazandırılmadığı sürece yeterli derecede ilerleme gösteremeyeceğini düşünerek kolları sıvamış ve yıllar boyu sürecek hatta zaman zaman kendi şiir çalışmalarının önüne geçecek uzun vadeli bir çeviri projesine girişmiştir.

Bu proje kapsamında üç Fransız şairinin özel bir yeri olduğunu görürüz: Aloysius Bertrand, Arthur Rimbaud ve Comte de Lautréamont.

Yalnız Fransız şiirinde değil, dünya şiirinde de düzyazı şiiri başlatıp, bu türün en yüksek örneklerini sundukları için İnce’nin gözünde, modern şiirin başlangıç noktası bu üç isimdir.

Bu şairler, Özdemir İnce’nin çevirisiyle, Doğu Batı Yayınları tarafından yayımlanan düzyazı şiirleri Gaspard de la Nuit (Aloysius Bertrand), Maldoror’un Şarkıları (Comte de Lautréamont), Ben Bir Başkasıdır (Arthur Rimbaud) ile iki bin yıllık bir şiir çağını kapatmış ve yeni bir çağı başlatmıştır. Ferda Fidan’ın yazısı...

- M. Sadık Aslankara (“Öyküaydın” / Gülsüm Uysal, Annemin Çiçekli Cepleri, Şule Yayınları / Özay Erdem, Tek Kişilik Balayı, Everest Yayınları, 2024 / Fatih Dağdelen, Dalgaların Götürdüğü / Bilgi Yayınları),

- Hidayet Karakuş (“Ölümünün 10. yılında anısına saygıyla Mehmet Başaran’ın yasaklı yolculuğu”),

- Doç. Dr. Bülent Ayyıldız (Necdet Adabağ, Hümanizm ve Laiklik Açısından İtalyan Edebiyatı, Cumhuriyet Kitapları),

- Arife Kalender (Mustafa Köz, Söyle Sonsuzluğun Unuttuğunu, Çıngıraklı Kitaplık),

- Aziz Şeker (Mustafa Günay, Sanata Felsefeyle Yönelmek, Çizgi Kitabevi),

- Y. Bekir Yurdakul (Sait Faik Seçme Öyküler, Derleyen: Burcu Aktaş, Redhouse Kidz / Erol Büyükmeriç, Çağdaş Yorumla Nasreddin Hoca - Karikatür Şiir, Everest Yayınları),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!





İyi okumalar...

Gamze Akdemir





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