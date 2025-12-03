YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 4 Aralık 2025 / Sayı 1868!

Merhaba,

Kapağımızda yer alan insanlaşma kavgasının büyük yazarı Reşat Nuri Güntekin ve özellikle okuma, yazma, çeviri eylemi üzerine yetkin metinlerin yazarı Alberto Manguel ile “Merhaba”.

Cumhuriyetin kuruluş döneminin sancılarını, bilinçlenen ve insanlaşma kavgasına katılan Anadolu insanının bireysel ve toplumsal durumunu sevgi ve iyimserlikle yaklaşarak olanca gerçekliğiyle aktaran bir yazardır Reşat Nuri Güntekin.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “O, Türkçenin ortasında geniş bir sevgi ve şefkat ürpermesi idi” dediği, yaşamı ve yapıtları hakkında Muzaffer Uyguner, İbrahim Zeki Burdurlu, Olcay Önertoy, Birol Emil, Nihat Taydaş, Taylan Altuğ, M. Fatih Kanter, Baki Asiltürk, Fethi Naci gibi birçok usta edebiyatçının kitaplar yazdığı Reşat Nuri Güntekin, tüm yazdıklarıyla insani gerçekçiliğin büyük ustası ve 20. yüzyıl Türk edebiyatının büyük yazarıydı.

“… ‘Niye kitap okumuyorlar?’ demek ‘Niye piyano çalmıyorlar?’ demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak parmakları piyano çalmaya alıştırmaktan kolay değildir” düşüncesiyle Cumhuriyet Devrimlerini ve değerlerini yansıtma ve geleceğe taşımayı görev bilen bir yazardı.

Çoğu sinemaya uyarlanan, dizi filme dönüştürülen romanlarında insan, olanca sıcaklığıyla ve sevgisiyle kucakladığı Anadolu insanı olan, toprağımızdaki insanlaşma kavgasının büyük yazarı Reşat Nuri Güntekin’i saygıyla anıyoruz. Öner Yağcı’nın yazısı...

Okumanın Tarihi, Kütüphanemi Toplarken, Merak, Okumalar Okuması gibi okuma eylemi üzerine yazılmış yetkin metinlerin yazarı Alberto Manguel, yapıtlarında edebiyatı bir yaşam biçimi olarak kavrayışını ve dilin sınırlarını sorgulayan düşünsel derinliğini yansıtır.

Gençlik yıllarında Jorge Luis Borges’e kitap okurken masalsı, fantastik ve ansiklopedik anlatıların nasıl bir sarmal hâlinde iç içe yükseldiğini keşfeder: Bu edebi bütünlük içinde anlatılmış ve anlatılacak tüm hikâyeler bir aradadır. Manguel’e göre her zaman, bir yanımızla zaten bildiğimiz şeyleri ifade edecek kelimeleri bulmak için okuruz.

Cervantes’in çeviriyi “bir duvar halısının arka yüzüne bakmaya” benzeten düşüncesinden esinlenen kısa süre önce Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Dokumanın Arka Yüzü: Çeviri Sanatı Üzerine Değiniler ve Maimonides: Akla İnanç adlı kitapları merkezinde yaptığımız söyleşide Alberto Manguel, okumanın, yazmanın ve çevirinin aynı yaratıcı eylemin farklı biçimleri olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Ayşenur Tanrıverdi’nin söyleşisi...

- Gültekin Emre (“Aleksandr Blok: ‘Nasıl aydınlık ufuk! Ve doğuşun yakın ışıltısı’”),

- Feridun Andaç (“Bir düş ve düşünce çağı yaratan: Octavio Paz!”),

- Değer Tuncel (Mustafa Gazalcı / Bozkırdaki Işıklar - Öyküleriyle Köy Enstitülüler / Bilgi),

- Y. Bekir Yurdakul (Samim Coşkun / Kitap Kırılır mı Hiç? / Beyaz Balina),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’dan Bulmaca.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

