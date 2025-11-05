Cumhuriyet Kitap Dergi Vitrindekiler Özel Sayısı... YARIN 6 Kasım 2025 / Sayı 1864!

Cumhuriyet Kitap Dergi Vitrindekiler Özel Sayısı ile “Merhaba”.

Her yetkin kitaba aynı anda yer açamasak da elimizden geldiğince doğru bir seçkiyle yetkin bir okuma rehberi sunmaya çalıştığımız ve sizlerle aslan payında onlarca kitabın kısa tanıtımlarını buluşturduğumuz bu sayımızda yer alan yazarlarımız ise şöyle:

- Öner Yağcı (Okan Toygar, Hayatımız Güzeldir: Ataol Behramoğlu’nun Siyasal Kimliği, Tekin Yayınevi),

- Feridun Andaç (Deirdre Bair, Paris Yaşamları: Samuel Beckett, Simone de Beauvoir ve Ben, Çeviren: Ayşen Tekşen, Payel Kitap),

- Y. Bekir Yurdakul (Mavisel Yener / Hezarfen’in Kayıp Defteri, Bilgi Yayınevi / Eşref Karadağ, Gülümseyen Atatürk Şiirleri, KeKeMe Yayınevi),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’dan Güncel ve Mustafa Başaran’dan Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI: CUMHURİYET İMECESİ SÜRÜYOR!

Gazetemiz Cumhuriyet’in her geçen gün artan baskılar ve ekonomik zorluklar sebebiyle Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) isteği ve desteğiyle başlattığı bağış ve dayanışma kampanyası Cumhuriyet’le imece sürüyor!

Cumhuriyet, 101 yıldır halkın haber alma hakkını savunan, özgür ve bağımsız bir gazete. Cumhuriyet gazetesinin patronu yok, holdingi yok. Hiç kimseden, hiçbir kurumdan emir almaz. Tek yol göstericisi; büyük önder Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık temelini oluşturan Aydınlanma Devrimleridir.

Cumhuriyet, daha önce olduğu gibi bugün de laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesinin izleyicisi, insan hakları ve eşitlikten, özgürlükten, Aydınlanmadan yana, çevreye duyarlı toplumun dirençle ayakta duran yürekli kalesidir.

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

Sizleri, CUMOK’un (Cumhuriyet Okurları) isteği ve desteğiyle başlayan bağış ve dayanışma kampanyamıza, Cumhuriyet’in geleceğine imeceyle ortak olmaya çağırıyoruz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006 4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000 0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

Cumhuriyet Kitap Dergi Vitrindekiler Özel Sayısı YARIN gazeteniz Cumhuriyet ile birlikte.

Unutmayın; her gün Cumhuriyet, her perşembe Cumhuriyet Kitap Dergi okunur!

Yaşasın Cumhuriyet!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir