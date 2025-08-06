YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 7 Ağustos 2025 / Sayı 1851!

Merhaba,

“Ne kadar oturursak oturalım,/ Sonu gitmektir dostlar,/ Sefa ile uğurlayın bizi” diyen, sevdalısı olduğu Anadolu’yu, özellikle Doğu ve Güneydoğu’yla ilgili fotoğraflı röportajlarıyla taçlandırdı.

Hacıbektaş’ta “İz Bırakan Aydınlar Mezarlığı”na gömüldü. Anadolu’nun gazetecisi, ressamı, fotoğrafçısı, yazarıydı. Röportaj, fotoğraf ve tablolarında coğrafyası, kültürü, insanıyla Anadolu, özellikle Anadolu’nun çileli kadınları vardı.

Ölümünün 10. yılında büyük usta Fikret Otyam (1926 / 2015) kapağımızda.

Ustayı Orhan Kemal’in sözleriyle saygıyla anıyoruz:

“Bütün yazıları, çizgileri hatta fotoğraf çekimlerine rağmen Fikret Otyam bence her şeyden önce alabildiğine yakın bir dost... Bu dostluğun rengi, kokusu, tadı var. Mesela dallarda geveze bir bülbül, güneş vurmuş pırıl pırıl bir su, yamaçlarda yansıyan çapkın bir aşk türküsü, Picasso’dan rastgele birkaç desen, hatta Sait Faik’in ‘Hişt Hişt’ hikâyesindeki Burgaz baharı yüklü taptaze bir pasaj...” Öner Yağcı’nın yazısı...

- Suat Kutay Küçükler (Ali Engin Oba, 21. Yüzyılda Savaş ve Barış: Politik Felsefe Açısından Bir Yaklaşım, Doğu Batı),

- M. Sadık Aslankara (“Sağım Solum Öykü” / Merve Koçak Kurt, Söz Sandığım, İthaki / Ebru Kış, Minimal Şeyler, İkaros / Kader Menteş Bolat, Boşluğun İçinden, Muhtelif / Esra Özdemir Demirci, Kıyı, Hece; Deli Cesareti, Hece / Salihcan Sezer, Yeni Hayatlarının İlk Günü, Bilgi / Meral Çiçeklidal, Küçücük Söylüyorum, Everest / Hakan Sarıpolat, Şehri Terk Eden, Can),)

- Dr. Hüseyin Kılınç (Dursun Özden, 5 Ağustos 1920 Pozantı Kongresi - Çukurova Kuvayı Milliye Müfrezeleri: 1918-1923, Altınkoza),

- Deniz Murat (Sadık Usta, Gençlerle Felsefe Sohbetleri, Kafka),

- Sümbül Begüm Körtelli (Faik Sabri Duran, İstanbul’dan Londra’ya Şileple Bir Yolculuk, VakıfBank),

- Ayşe Karmen (Erhan Bilgin, Kayıp Mühendis, Ayrıntı),

- Y. Bekir Yurdakul (“Bir şeyler oluyor ama” / Luigi Ballerini, Kırmızı Paltolular, Çeviren: Tülin Sadıkoğlu, ON8),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar..

Gamze Akdemir

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