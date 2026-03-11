YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1882! 12 Mart 2026

Varlık dergisiyle Cumhuriyet tarihinin edebiyat ve sanat belleği olan, Varlık Yayınları’yla kültürümüze damgasını vuran ölümsüz yazın insanımız Yaşar Nabi Nayır (1908 / 1981) kapağımızda.

1928’de altı arkadaşıyla yayımladığı Yedi Meşale adlı seçme şiirler kitabıyla Cumhuriyetin ilk edebiyat topluluğunu kuran genç şairlerinden biri olarak adını duyurdu Yaşar Nabi Nayır.

Şiir, roman ve oyunlarının yanı sıra; şiir, edebiyat, dil özleşmesi, edebiyat eğitimi, yazarların özgürlüğü konularındaki düşüncelerini; Balkanlar’daki Türk mirası ve Türklerin durumuyla ilgili gezi izlenimlerini aktardığı ve Varlık’ta yazdığı kültür ve siyaset yazılarını topladığı yapıtlara imza attı.

“Atatürkçülük; genç Türkiye Cumhuriyeti’nin dirilme, güçlenme ve kalkınma davasıdır. Topyekûn Batılılaşma ve laikleşme yolu ile çağdaş uygarlık düzeyine erişme davasıdır” diyerek Atatürkçülük Nedir? kitabında, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Hasan Âli Yücel, Şevket Süreyya Aydemir, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Ömer Asım Aksoy, Melih Cevdet Anday, Ceyhun Atuf Kansu, Attilâ İlhan, Oktay Akbal, Tahsin Yücel, Tarık Zafer Tunaya gibi aydınlarımızın düşüncelerini paylaştı.

Tek Yol Atatürk Yolu’nda “Atatürk yolu tek kurtuluş yolumuz bizim. Aklı başında hiçbir Türk aydınının şüphesi yok bundan. Ama yurdun hayrına olan bu çıkar yolu bırakıp birtakım birbirinden beter çıkmazlara saplananlarımız günden güne çoğalıyor” diyerek uyardığı yazılarını bir araya getirdi.

“Yeni Türk edebiyatının bir varlık olduğunu ispat edeceğim” diyerek çıkarmaya başladığı Türkiye’nin en uzun ömürlü edebiyat dergisi Varlık, bir kültür okulu, çağdaşlaşmanın yol haritası, edebiyatın vicdanı oldu. Edebiyatımıza yeni yazarlar kazandırdı.

Okurları Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Behçet Necatigil, Haldun Taner, Nurullah Ataç, Reşat Nuri Güntekin, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Tahsin Yücel, Nahit Sırrı Örik, Ahmet Kutsi Tecer, Necati Cumalı, İlhan Tarus, Orhan Kemal, İlhan Tarus, Orhan Kemal Sabahattin Ali’nin, Sait Faik gibi değerli yazın insanlarıyla buluşturan Varlık, Garip Şiiri’nin de doğduğu ev oldu.

“Varlık, mümkün olduğu kadar öz Türkçe yazmalarını rica eder. Dil hareketleri için yazılacak yazılara da daima sayfalarını açık tutar, dil özleşmesi işinde yararlı bir varlık göstermek ister” düşüncesiyle dil devriminin yerleşmesinde ve gelişmesinde önemli bir görev de yüklendi.

Bir yayınevi olarak da Türk ve dünya edebiyatından binlerce kitabı yayımlayarak bir dünya kütüphanesi kurdu, edebiyatın nabız atışlarına tanıklık yaptı.

Moliere, Balzac, Lermontov, Steinbeck, Alain, Istrati, Merimee, Caldwel’den onlarca kitabı çevirdi.

Varlık dergisinin Mart 2026’da Mehmet Erte editörlüğünde 1422. sayısı yayımlandı.

Ölümsüz yazın insanımız, aydınımız Yaşar Nabi Nayır’ı, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Yaşar Nabi’ye Ağıt” şiiriyle anıyoruz:

“Öldüğün gün inandım ki/ Yazdığımı sandığım.../ Bu yetmiş yapıt/ Gidenlerin bıraktığıdır.”

Öner Yağcı’nın yazısı...

- Feridun Andaç (“Sırdaş anlatıcım: Calvino” / Yazılmış Dünya ve Yazılmamış Dünya, Çeviren: Esin Gören, Yayına Hazırlayan: Mario Barenghi, YKY),

- Adnan Binyazar (“Tevfik Fikret ve ‘Halûk’un Defteri’” / Halûk’un Defteri, Şermin, Son Şiirleri; Derleyen:Asım Bezirci, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları),

- Y. Bekir Yurdakul (Yalvaç Ural, YKY Doğan Kardeş Kitaplığı),

- Zerrin Taşpınar (Ali Balkız, Büyümek İstedim, Literatür),

- Melike Aydın (Lyliane Adra, Selçuk Demirel, Uzak Bir Ülkede: Harflerin İsyanı, Okuyan Us),

- Ahmet Antmen (Doğu Yücel, Trol, Can),

- Ali Kaan Cerit (Albert Speer, Üçüncü Reich Yılları: Hatıralarım - Hitler’in Mimarı Ve Silanlanma Bakanı, Çeviren: Emir Öngüner, Kronik),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte..

Unutmayın; her gün Cumhuriyet her perşembe Cumhuriyet Kitap Dergi okunur!