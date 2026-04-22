YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1888! 23 Nisan 2026

Merhaba

Kuşkusuz okullarımızda yaşanan şiddetin, saldırıların acısı dinecek gibi değil! Hepimizin yüreğinde acı ve kaygı iç içe. Evet, bayram bugün, bayramların en çocuk olanı, en güzeli, en unutulmazı... Dilimizde Dağlarca’nın dizeleri: “Kuşlara baksam/ Yürüsem biraz/ Yok oluyor içimde/ Annemin dediği/ Öğretmenin dediği...// Peki neden yok olmuyor içimde/ Atatürk’ün/ 23 Nisan dediği?”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Şiddetten uzak, umut dolu geçmesi, bu acıların sona ermesi, asla yinelenmemesi ve gereken tüm önlemlerin alınması dileğiyle...

Usta yazarımız Y. Bekir Yurdakul’un dediği, yazdığı gibi bir oyunun içindeyiz; her yanıyla tanış, anılarda saklı hep. Sonra bin bir muziplik. Kırlara uzanmak ardından, uçmak salıncaklarda... Ve eviçlerinde dolaşmak sevgiyle, sevinçle, kahkahalar eşliğinde.

Zaman yolcularıyız heyecan içinde... Uçtuk, uçtuk da vardık o ilk meclise. Kapıda karşılandık; dünyanın dört bir yanından çocuklarız biz.

En güzel bayramların sevinciyle dopdolu, dizeden dizeye, şiirden sevgiye, maceradan heyecana uzanmak hoplaya zıplaya... Öykü, masal, roman, şiir; birini bitirip ötekine koşuyoruz! Öyleyse o coşkuyla kitaplara koşalım yine. Okumak da bayramdır hepimize.

Bakın ki kimler var salıncağımızda?

- Öner Yağcı (“Edebiyatın ve toplumsal mücadelenin emekçisi, yazıneri: Güngör Gençay!”),

- İbrahim Berksoy (“Yoksul köy çocuklarının eğitimine adanmış bir yaşam!” / Güler Yalçın / Devrimci Bir Önder İsmail Hakkı Tonguç ve Gerçekleşen Ütopyası / Dorlion),

- Y. Bekir Yurdakul (“Kitaplarda saklı bayramlar...” / Gülten Dayıoğlu, Sibiryalı Kurnaz Tilki ile Karabey, Yapı Kredi / Susanna Isern, Süper Hazineler Kitabım, Çeviren: Saliha Nilüfer, Günışığı / Nazmi Ağıl, Vampirsiz Şiir, Sadık Uygun),

- Nilüfer Türkoğlu (Timothée de Fombelle, Mavi Kitap, Çeviren: Hazel Bilgen, Yapı Kredi),

- Feridun Andaç (Y. Bekir Yurdakul, Sahibine Ulaşmayacak Mektuplar 1-2, KeKeMe),

- Dr. Çiğdem Balım (Arın Dilligil Bayraktaroğlu, Sisli Şehir: Şair ve Diplomat Abdülhak Hamid’in Londra Yılları, Remzi)

- Gültekin Emre (Halim Yazıcı, Ve İncir Kokusu, Plüton),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

Unutmayın; her gün Cumhuriyet her perşembe Cumhuriyet Kitap Dergi okunur!