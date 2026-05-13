YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1891! / 14 Mayıs 2026

Usta ressam ve yazar Bedri Baykam, ilk gösterimi Mayıs 2025’te Paris’te, Galerie S/Beaubourg’da yapılan “Baykam on Picasso: Les Demoiselles Revisited” adlı, 5 Mayıs’a kadar Piramid Sanat’ta izlenime açık olacak sergisinin Piramid Sanat Yayınları’nca Türkçe, İngilizce, Fransızca olarak üç dilde yayımlanan aynı adlı kitabıyla kapağımızda.

Kitabında Baykam’ın ana hedefi Picasso’nun genel yaşamını aktarmak değil. Kitapta başyapıtının etrafını saran hikâyeleri paylaşıyor. Picasso’nun sanat tarihi açısından oyunun kurallarını değiştiren Les Demoiselles d’Avignon, onun gözünde yarattığı bütün yapıtların ötesinde bir değerde.

“Bu yapıt üstünden bir kez daha görüyoruz ki, Batı-dışı gelenekler ışık saçan meşaleler işlevi görmüştür” diyen Baykam, kitabında da bu yapıtı ve ardından Kübist devrimi ateşleyen çeşitli esin kaynaklarını farklı bir biçimde yeniden formüle ediyor ve şöyle devam ediyor:

“Batılı sanatçılar kübizm, sürrealizm, soyut dışavurumculuk ve modern heykelde Batı-dışı etkilerden yararlandılar. Tüm bunların arasında Picasso’nun Les Demoiselles d’Avignon ile ortaya koyduğu durum en önemlisi olarak kalıyor.

Bunun nedeni yalnızca ilk belirleyici adım olması değil, aynı zamanda Avrupa ile Afrika’yı, Batı ile Doğu’yu derin, iyi düşünülmüş bir sentezle bir araya getirmesidir.

Les Demoiselles d’Avignon ise bunun tam tersine, kübizmin gerçek kapısını açar ve oradan kavramsal sanatın tohumunu eker, hatta içinde yaratıcısının embriyosunu bile barındırır.”

Bedri Baykam ile Baykam on Picasso: Les Demoiselles Revisited’i ve elbette Picasso’yu konuştuk.

Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Nuran Özyer (Ulrich Plenzdorf / Genç W.’nin Yeni Acıları / Çeviren: Nuran Özyer / Everest Yay.),

- M. Sadık Aslankara (“‘Kusursuz Bir Mesafe’de ilişkilerimiz...” / Utku Yıldırım / Kusursuz Bir Mesafe, Dedalus / Asker Daha Fazla Elliott Smith Dinlemek İstemiyor, Dedalus / Hayatında Değil Yerin, İthaki),

- Kaan Egemen (Mehmet Rifat / Balzac’tan Proust’a Proust’tan Barthes’a - Bir Başka Fransız Edebiyatı Yolculuğu / Yapı Kredi),

- Kerem Çalışkan (Turan Akıncı / Saltanatın Sonu: Sultan Vahdettin, Ülkeden Kaçış ve Sürgünde Ölüm / Remzi),

- Eray Canberk, değinmeler / “derkenar”lardan seçip derlediği “Yazılakalanlar” başlıklı kısa yazılarının on altıncısıyla sizlerle...

- Derya Çakır (Rachel Cusk / Bir Ömrün Emeği, Son Akşam Yemeği, Sonrası / Çev. Roza Hakmen / Yapı Kredi Yayınları),

- Ahmet Antmen (Sonsuzluğun Büyüsü: Füruğ’un Dünyasından Yazılar ve Anılar / Derleyen: Behrouz Jalâli Pandari / Çev. Hale Eren Estekanchi / VakıfBank),

- Y. Bekir Yurdakul (“Düşlerin en güzeli!” / David Almond / Savaş Bitti / Çev. Azade Aslan / Günışığı),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

