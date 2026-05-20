YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1892! / 21 Mayıs 2026

Barış, özgürlük, insan hakları sevdalısı, Türkçenin ödünsüz savunucusu, yurtsever, demokrat gazeteci Mustafa Ekmekçi ile sıra dışı hayal gücü ve yaratıcılığıyla çağdaş Portekiz edebiyatında belirgin bir kırılma yaratmış edebiyatçı Gonçalo M. Tavares kapağımızda. Öner Yağcı’nın yazısı ve Ayşenur Tanrıverdi’nin söyleşisi...

1950’lerde Konya’da başladığı gazeteciliğini 12 Mart döneminde Yeni Ortam’daki “Ankara Notları”yla doruğa çıkaran ve 1 Mayıs 1975’ten sonra Cumhuriyet gazetesinde sürdüren gazeteci Mustafa Ekmekçi (1927 / 1997), çoğalan “özlem”lerin ve “eylem”lerin babası olarak zor dönem gazeteciliğinin “satıraraları” ustasıydı.

“Mustafa”sı unutuldu, genç ve gerçek gazetecilerin ağabeyi oldu ve “Ekmekçi” dendi ona. Yazılarıyla 12 Mart’ın bunaltan günlerinde hüznü çocuk sevinciyle yenerek gençlerin, yurdunu sevenlerin; özgürlük ve aydınlık isteyenlerin umut dalı oldu.

Ele aldığı bir konuyu sonuna kadar irdelemeden bırakmazdı. Aynı konularda ısrarla yeni yeni yazılar yazmakta inat ederdi. Özellikle “Köy Enstitüleri, Türkçe ezan, dilde özleşme, domuz eti” konularındaki cesur yazılarıyla gerici kesimleri ve dikta heveslilerini rahatsız etti, tehditlere kulak asmadı. Ömrünün sonuna kadar ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların yanında yer aldı.

Barış, özgürlük ve insan hakları sevdalısı, Türkçenin ödünsüz savunucusu, yurtsever, demokrat, gazeteci Mustafa Ekmekçi’yi Oktay Akbal’ın sözleriyle saygıyla anıyoruz:

“Bir sis çanı gibiydi. Yıllardır hemen her gün halkımızı bilinçlenmeye, gerçekleri görmeye çağırırdı. Bir yazarın gücü ne kadardır? Ne kadarsa o kadarını başarıyla gerçekleştirdi. En karanlık, en umutsuz anlarda hepimizi aydınlatan, savaşıma çağıran yazılardı bunlar...” Öner Yağcı’nın yazısı...

Sıradışı hayal gücü, yaratıcılığı ve kelimelere olan bağlılığıyla çağdaş Portekiz edebiyatında belirgin bir kırılma yaratan Gonçalo M. Tavares’i yeni kuşağın en önemli temsilcilerinden biri olarak görmüş, bir gün Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanabileceğini dile getirmişti.

Alberto Manguel de onu Fernando Pessoa ve Eça de Queiroz gibi büyük yazarların mirasçısı ve Portekiz’in en iddialı yazarlarından biri olarak değerlendirdi.

Elliyi aşkın yapıtı bulunan, dilimize çevrilen Kudüs, Beyefendiler gibi kitaplarıyla ülkemizde de geniş bir okur kitlesine ulaşan yazar, geçtiğimiz Aralık ayında yayımladığı ve henüz dilimize çevrilmeyen epik romanı O Fim Dos Estados Unidos da America ile yeniden okurlarla buluştu.

Gonçalo M. Tavares ile dilimizde yayımlanmış yapıtlarının temel dayanaklarından ve yeni kitabının felsefesinden yola çıkarak bir yazarın hayal gücünü nasıl beslediğini ve yaratıcı okuma-yazma biçimlerini konuştuk. Ayşenur Tanrıverdi’nin söyleşisi...

