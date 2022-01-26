AB'den yeni sertifika kararı: Aşısızlara üç gün süre verildi
Avrupa Birliği (AB), Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uluslararası seyahatlerde sertifikalarda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Buna göre, ülke yerine kişi bazlı seyahat kuralları düzenlemesine geçerek seyahatlerin Covid-19 sertifikasına göre gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
AB Komisyonu tarafından sunulan öneriye göre ülkelerin Covid-19 vakalarının da dikkate alınmasıyla birlikte kişilerin seyahat ederken ülkelere bağlı olarak değil, kişisel aşı sertifikalarına göre seyahatlerini gerçekleştirileceği bir sisteme geçilmesi öngörülüyor.
AB üyesi 27 ülkenin ilgili bakanları Brüksel’de Genel İşler Konseyi kapsamında bir araya gelerek AB Komisyonu’nun önerdiği kişi odaklı seyahat düzenlemesi teklifini ele aldı.
ÜLKELER YERİNE KİŞİLER TEMEL ALINACAK
Bakanların üzerinde anlaştığı teklif hakkında basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Eğer tamamen aşı olduysanız ve bir aşı pasaportunuz varsa bu sizin AB ülkelerine daha kolay seyahat etmenizi sağlayacaktır. Ülkelerden ya da bölgelerden ziyade kişilerin durumunu temel alan bir yaklaşım benimsemeye karar verdik’’ dedi.
Sefcovic, "Bilimsel gelişmeler, aşılı kişilerin daha iyi korunduğunu gösteriyor. Sağlık sistemimizin ağır şekilde etkilenmemesi için aşılamaya teşvik ederek salgını atlatmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
AŞISIZLARA ÜÇ GÜN SÜRE
Söz konusu öneriye göre Covid-19 aşılarını olmuş bir kişi için 9 ay, PCR testi yaptıranlar için 3 gün ve kendi test yapanlar için de 1 gün geçerliliği olacak pasaportlarla AB ülkelerine giriş yapılabilecek.
Çok yüksek Covid-19 vakalarının görüldüğü ülkelere ise seyahat edilmemesi konusunda ise kısıtlama ve karantina kurallarının devam etmesi bekleniyor. Yeni uygulama ile aşı olanlar öncelikli olurken, geçici testlerle de şimdilik seyahat edilebilmesi mümkün görünüyor.
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