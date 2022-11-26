Araştırma: Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi astım krizi riskini artıyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin, astım krizi geçirme riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu.
Business Standard'ın haberine göre, İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesinde 2 bin 312 astım hastasının verileri incelendi.
Bilim insanları bu kapsamda, aylık olarak kontrol grubundan sosyal etkinlikler, maske kullanımı ve astım belirtilerine dair verileri topladı.
Araştırmada, İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmeye başlamasıyla Mart 2021'de yüzde 1,7 olan astım krizi geçirme oranının, Ocak 2022'de iki kattan fazla artarak 3,7'ye çıktığı görüldü.
Queen Mary Üniversitesinde Solunum Enfeksiyonu ve Bağışıklık Profesörü Adrian Martineau, çalışmanın Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından astım krizi görülme oranının yükseldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.
Martineau, salgın döneminde uygulanan maske ve mesafe gibi bazı tedbirlerin solunum kaynaklı bazı rahatsızlıkların ilerlemesine engel olabileceğini kaydetti.
Dünya en az 300 milyon, İngiltere'de ise 5 milyondan fazla astım hasta bulunduğu belirtiliyor.
Nefes darlığı ve göğüste sıkışmanın yanı sıra hırıltı ve öksürüğün astım belirtileri olduğu ifade ediliyor.
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