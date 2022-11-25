Koronavirüse yakalanmıştı: İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

25 Kasım 2022 Cuma, 15:29

Milli Saraylar Başkanlığı ev sahipliğinde '21. Yüzyılda Saray-Müzeleri Değerlendirmek' başlıklı sempozyumun açılış oturumu ikinci avluda bulunan Has Ahırlar bölümünde başladı.

Açılış oturumunda Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, oturum başkanı olarak Milli Saraylar Danışmanlar Komitesi Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ICOM Eski Başkanı Dr. Alberto Garlandini ve İspanya Ulusal Miras Kurumu Başkanı Ana de la Cuevo konuşma yaptı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından düzenlenen, müzeciliğin tarihsel gelişimi ve 'saray-müzeler' ile ilgili uluslararası sempozyum 25-27 Kasım tarihleri arasında devam edecek. '21. Yüzyılda Saray-Müzeleri Değerlendirmek' başlıklı sempozyuma, akademisyenlerin yanı sıra dünyada müzeciliği fiilen yöneten, alanında uzman isimler katıldı.

"KORONA'YI HAFİF GEÇİRDİM"

Son olarak, Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen ve bu yüzden katılacağı Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı programı ertelenen Prof. Dr. Ortaylı, sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Ortaylı "Korona'yı hafif geçirdim. Yoruldum biraz ama dikkat ediyorum, sempozyuma da gelebildim" dedi.

İlber Ortaylı, şöyle konuştu:

"Bu sempozyumun yapılması iyi oldu, çünkü böyle bir şey yoktu. Dışarıdan da gelenler oldu. En sevdiğim İtalya ve İspanya'nın katılması oldu. Onların müzeleri ve saraylarıyla yakın ilgimiz olması gerekiyor. El Hamra Sarayı ile Topkapı Sarayı birbirini tanımalı, Dolmabahçe de o kültürün bir parçası. 19. asır Akdeniz Kültüründe bir saray. Onlarla ortak sorunlarımız var, benzer iklim ve benzer kültürel çevredeyiz. Onlar bizi biz onları tanıyoruz yavaş yavaş. İnşallah gelecek toplantılarda Kremlin Sarayı ve Tahran Gülistan Sarayını da görürüz."