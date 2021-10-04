Araştırma ortaya koydu: 'Covid-19 sonrası koku kaybı cinsel hayatı da mahvedebilir'

04 Ekim 2021 Pazartesi, 16:02

Koku alma duyusunu kaybetmenin ne demek olduğunu yaşamayan bilemez. Koku alma duyusunu kaybetmenin koronavirüs ile ilişkili semptomlardan biri olduğunu artık biliyoruz. Peki koku kaybı hayatımızda neleri etkiliyor? Bilim insanları, koku kaybının ilişkiler üzerindeki etkisini araştırmaya başladı.

KOKU OLMAYINCA YALNIZ HİSSEDİLİYOR

ABD’de yer alan York Üniversitesi'nden Ian Hamilton tarafından yürütülen araştırmada bireylerin, eş ve çocuklarla ilişkisinde kokunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkarıldı. Araştırmaya katılanlar, koku alma duyularını kaybetmelerinin kendilerini sevdikleri kişilerle çevriliyken bile yalnız hissettiklerini, çünkü güven verici tanıdık kokuları bulamadıklarını aktardı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; araştırmada, koku kaybının cinsel hayata etkilerine de bakıldı. Bazı kişiler için cinsel ilişki öncesinde veya sırasında partnerin kokusunu alamamak kötü sonuçlara yol açtı. Araştırmada, koku kaybının uyarılmayı da negatif olarak etkilediği belirlendi. Araştırmaya katılan bazı kişiler ise bu durumu ‘libido kırıcı’ olarak niteledi. Araştırmada nasıl koktuğunu bilmeyen kişilerde ‘özgüven’ sorunu olabileceği vurgulandı.

UZMANLAR UYARIYOR!

Ancak İngiliz Independent gazetesinde bir yazı kaleme alan Ian Hamilton, araştırmaya katılan bazı kişilerin de koku kaybının ilişkilerinde iyileşmeye neden olduğunu savunduğunu açıkladı. Daha önceleri partnerlerinin kokularını itici bulduğu bu kişiler, koku kaybıyla birlikte rahatladığını açıklarken, bu durumun onları daha özgüvenli hale getirdiğini öne sürmüş.

Koronavirüsün en önemli semptomları arasında gösterilen koku kaybı, bazı kişilerde etkisini 6 aya kadar sürdürülebiliyor. Uzmanlar uyarıyor! Covid-19'un annelik, cinsellik ve diğer ilişkileri tehdit etme kapasitesi yüksek…