Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda yeni dalga tehlikesi

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:46

Dünya genelinde koronavirüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor.

NTV'den Pınar İlik Üçer'in haberine göre, Türkiye'de ilk doz koronavirüs aşısını 58 milyona yakın kişi oldu. Bu sayı; ikinci dozda 53 milyona, üçüncü dozda ise 28 milyona düştü.

Dördüncü doz aşıyı ise sadece 11,5 milyon kişi oldu. Avrupa genelinde tam aşılı kişilerin oranı yüzde 80'lerdeyken, bu oran Türkiye'de yüzde 30'a kadar geriledi.

Doğal bağışıklığın kısa sürdüğünü ve herkesin hatırlatma dozunu olması gerektiğini vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, "Bütün herkesin yeni bir aşı bulunur mu, yeni bir uygulama bulunur mu gibi bir şeyi beklemeden, bir an önce üçüncü dozunu, eğer üç olmuşsa 4. dozunu olması gerekiyor. Öncelikle risk grupları gündeme getirilmeli" dedi.

Prof. Dr. Kılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her sonbahar döneminde zaten grip salgınları görüyorduk, dolayısıyla ikisi bir arada da olabilir. Yani hem grip aşılarını olmalarını, riskli grubun özellikle, hem de Covid-19 aşılarını herkesin olması gerekiyor. Tabii burada Bakanlık'a da görev düşüyor. Sonbahara yönelik bir hazırlık yapması lazım. İlkokuldan itibaren bütün çocuklar bir riski grubu olarak kabul edilip 5-12 yaş arasının da aşı tablosuna eklenmesi gerekiyor. Normal grip aşılarının da Bakanlık tarafından temin edilmesi gerekiyor."