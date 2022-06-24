Avrupa’da Covid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

24 Haziran 2022 Cuma, 11:08

Birçok Avrupa ülkesi kış sonunda ve ilkbaharın başında vaka sayıları yüksek olsa da aşılama sayılarının yüksek olmasından ve Covid-19’un Omicron varyantının hafif semptomlarla geçmesinden dolayı tedbirleri gevşetti.

Daha sonraki dönemde ülkelerin birçoğunda, vaka sayılarının düşmesiyle önlemlerin büyük bir kısmı kaldırıldı. Ancak son haftalarda Omicron’un alt varyantları BA.4 ve BA.5’in yayılmasıyla hemen hemen tüm ülkelerde Covid-19 vakalarının artışa geçtiği görülüyor.

Almanya’da uzmanlar, daha önce salgında "yaz dalgası" konusunda uyarılarda bulundu.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, kısa süre önce yaptığı açıklamada, söz konusu yaz dalgasının gerçekleştiğini ifade ederek, mevcut virüs varyantının kolayca bulaştığından ve hemen hemen tüm tedbirlerin süresinin dolduğundan bu yıl salgında yazın vakaların azalmayacağını belirtti.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'da 119 bin 360 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 27 milyon 573 bin 585’e, toplam can kaybı ise 140 bin 560'a yükseldi.

Son dönemde Covid-19 günlük vaka sayılarının arttığı Almanya’da 2 Haziran’da 48 bin 502, 9 Haziran’da 77 bin 636 ve 16 Haziran’da 89 bin 142 vaka tespit edildi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 23 Haziran'da 532,9 olarak kaydedildi. Bu sayı, 9 Haziran'da 276,9 ve 16 Haziran'da 427,8 olarak kayda geçti.

Bu arada ülkede Covid-19’dan hastanede yoğun bakımda yatanların sayısı yeniden yükselişe geçti. 2 Haziran’da 647, 9 Haziran’da 622 ve 16 Haziran’da 681 hasta yoğun bakımda tedavi görürken, bu sayı 23 Haziran’da 810'a çıktı.

Uzmanlar, vakaların hafif geçmesinden dolayı şimdilik kısıtlayıcı önlemlerin alınmasını istemiyor.

Sağlık Bakanı Lauterbach, sonbahardaki olası vaka artışlarına karşı hazırlıklı olmak için Federal Meclis’in (Bundestag) tatile girmeden önce Enfeksiyon Koruma Yasası’nı güncellemeyi planlıyor.

BELÇİKA VE FRANSA

Vaka sayılarının arttığı ülkelerden biri olan Belçika’da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre vaka sayısı yüzde 46’lık artışla 2 bin 756’ya ulaştı.

Hastaneye yatan kişi sayısı yüzde 24’lük artışla 75’e çıkarken, ölüm sayısı yüzde 16’lık düşüşle 5, yoğun bakımda yatan hasta sayısı yüzde 6 düşüşle 58 olarak kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 23 Haziran’da açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 79 bin 852 kişide virüse rastlandı. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 149 bin 268’e çıktı.

Son günlerdeki vaka sayılarının artmasıyla toplu taşımalarda maske kullanma zorunluluğu tartışması tekrar gündeme geldi.

Fransa'da 16 Mayıs’ta toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu sona ermişti.

HOLLANDA

Hollanda’da haziranın ortasından bu yana yükselişe geçen vaka sayıları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 36 artarak günlük ortalama 4 binlere ulaştı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, son 7 günde yeni vaka sayısı 3 bin 983 olarak kaydedildi.

21 Haziran’dan itibaren vaka sayıları günlük 4 binin üzerine seyrederken, hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı 600 oldu.

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, salgında yeni tedbirlerin şimdilik gerekli olmadığını dile getirirken, temel hijyen kurallarına uyulması tavsiyesinde bulundu.

RIVM’ın verilerine göre, Hollanda’da yetişkin nüfusun yüzde 83,2'si aşının tam dozunu, yüzde 64,1'i ise ekstra 3. dozunu yaptırdı.

İNGİLTERE'DE KRALİÇE'NİN TAHTTAKİ 70. YILI KUTLAMALARI SONRASI VAKALAR ARTTI

İngiltere'de 2-5 Haziran'da Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılında düzenlenen kutlamalara çok sayıda vatandaşın katılmasıyla ülke genelinde vakalarda ani artış görüldü.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, kutlamalardan sonraki hafta İngiltere'de Covid-19 enfeksiyonları yüzde 43 arttı ve 1,4 milyon kişi hastalığa yakalandı.

ONS, Covid-19 vakalarının hızla artmasının, Omicron'un iki alt varyantı BA.4 ve BA.5 kaynaklı olduğunu bildirdi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), BA.4 ve BA.5 varyantlarını "endişe verici varyantlar" olarak sınıflandırdı. İngiltere'nin önde gelen bilim insanları, yeni bir Covid-19 enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.

Sağlık uzmanları, virüs kaynaklı ciddi hastalanma riskini azaltmak için aşının önemine vurgu yaptı.

AVRUPA'NIN GÜNEYİ

İspanya'da Covid-19 vakaları son iki haftadır artış gösterirken, hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iki hafta önce yüzde 5,5 olan Covid-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı, mevcut durumda yüzde 6,35'e yükselirken, son olarak şubatta (yüzde 6,64) bu seviyelerde olmuştu.

Bakanlık, 7 bin 793 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve 361'inin yoğun bakımda bulunduğunu bildirdi.

Son bir haftada 50 bin 235 vakanın tespit edildiği İspanya'da özellikle 60 yaş üstü grupta görülen vaka artışları öne çıkıyor.

Ülkede, son 14 günlük verilere göre her 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısı, bir önceki oranla 40 artışla 653'e çıktı. Covid-19'dan kaynaklı ölüm sayıları da son bir haftada 122 artışla 160'a kadar çıktı.

Salgının başlamasından bu yana İspanya'da 12 milyon 613 bin 634 vaka tespit edilirken, toplamda 107 bin 604 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da da günlük vaka sayıları son haftalarda yeniden yükselişe geçti.

Salgına ilişkin haftalık verileri paylaşan GIMBE Vakfına göre, ülkede 15-21 Haziran döneminde 255 bin 442 yeni vaka tespit edildi. Bu sayının, bir önceki haftaya göre yüzde 58,9 oranında bir artışa denk geldiği belirtildi.

Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 21 Haziran itibarıyla yüzde 12,6 oranında arttı. Söz konusu dönemde Covid-19'la bağlantılı ölümler ise yüzde 19 oranında geriledi.

Ülkede hafta başından bu yana ise günlük vaka sayıları ortalama olarak 50 binin üzerinde seyrediyor.

Covid-19 salgınının resmen Şubat 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla toplam vaka sayısı 18 milyon 71 bin 634 olurken, 167 bin 967 kişi ise hayatını kaybetti.

Yunanistan'da da Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirler, turizm sezonunun açılmasıyla gevşetildi. Hazirandan itibaren maske zorunluluğu, toplu taşıma ve hastaneler dışında kaldırıldı.

13 Haziran Pazartesi gününü resmi tatil olması dolayısıyla çoğu kişinin üç günlük seyahate çıkmasının ardından tedbirlerin de gevşetilmiş olduğu ülkede, vaka sayılarında hızlı artış gözlemlendi.

12 Haziran’da son 24 saatte tespit edilen toplam vaka sayısı 3 bin 682 olurken, 22 Haziran’da bu rakam 10 bin 528’e yükseldi.

Salgının başından beri tespit edilen toplam vaka sayısı ise 12 Haziran’dan sonra 10 günde 72 bin 563 artış göstererek, 3 milyon 573 bin 52’ye çıktı.