Belenense, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı, skor 7-0
Portekiz Ligi'nde koronavirüs nedeniyle Benfica maçına 9 kişi çıkan Belenense ikinci yarıya 7 kişi devam etti, bir oyuncu daha sakatlanınca karşılaşma sona erdi.
Portekiz Ligi'nde koronavirüs vakası nedeniyle Benfica maçına 9 kişi çıkan Belenense'nin yakasını şanssızlık maç içerisinde de bırakmadı. Takım ikinci yarıya 7 kişi çıktı, bir oyuncu daha sakatlanınca karşılaşma sona erdi.
Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanaan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı. Belenenses'te iki kaleci de maça çıkarken; ilk yarıyı Benfica 7-0 önde tamamladı.
Belenenses ikinci yarıya 7 kişi çıktı. Alejandro Grimaldo'nun 48. dakikada sakatlanmasıyla Belenenses 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.
Karşılaşma 7-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Belenenses-SAD Başkanı Rui Pedro Soares maç sonrası gözyaşlarına hakim olamazken; Benfica 12 maç sonrası puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste ikinci maçını da kaybeden Belenenses ise 8 puanda kaldı.
Benfica Başkanı Rui Costa, durumun üzüntü verici olduğunu açıkladı.
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