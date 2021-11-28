Beşiktaş'ı bitiren istatistikler
Süper Lig'de sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş üst üste olumsuz istatistiklere imza attı.
Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk etti. Ligde bundan önceki üç maçını kaybeden Beşiktaş, Giresunspor karşısına galibiyet parolasıyla çıktı ancak 4-0'lık ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş birçok olumsuz istatistiğe imza attı.
Beşiktaş bu sezon ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez dört maç üst üste kaybetti. Beşiktaş en son 17 yıl önce ligin son 4 haftasında üst üste kaybetmişti.
Beşiktaş ayrıca yaklaşık 10 yıl sonra sahasında ilk kez 4 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bundan önce en son 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'ye evinde 4-2 yenilmişti.
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