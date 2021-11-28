Beşiktaş'ı bitiren istatistikler

28 Kasım 2021 Pazar, 10:04

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk etti. Ligde bundan önceki üç maçını kaybeden Beşiktaş, Giresunspor karşısına galibiyet parolasıyla çıktı ancak 4-0'lık ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş birçok olumsuz istatistiğe imza attı.

Beşiktaş bu sezon ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez dört maç üst üste kaybetti. Beşiktaş en son 17 yıl önce ligin son 4 haftasında üst üste kaybetmişti.

Beşiktaş ayrıca yaklaşık 10 yıl sonra sahasında ilk kez 4 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bundan önce en son 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'ye evinde 4-2 yenilmişti.