Biden'dan Covid-19'a karşı yeni hamle
ABD'de başlatılması planlanan ücretsiz Covid-19 test kiti dağıtımı planı bugün uygulamaya geçti. Ülkede ihtiyaç duyan herkes, posta ücreti ödemeden 4 ücretsiz Covid-19 testi sipariş edebilecek.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 500 milyon Covid-19 testinin ücretsiz dağıtımı planı bugün uygulamaya geçti.
BİR MİLYONDAN FAZLA SİPARİŞ ALINDI
Ülkede ihtiyaç duyan herkes, posta ücreti ödemeden 4 ücretsiz Covid-19 testi sipariş edebilecek.
Covidtests.gov web sitesinin erişime açılmasının ardından bir milyondan fazla kişi test siparişi verdi.
Biden yönetimi, test kitlerinin yanı sıra ilerleyen günlerde 400 milyon ücretsiz N95 maskesi de dağıtmayı planlıyor.
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