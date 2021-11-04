Covid-19 hastaları uzuvlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya

04 Kasım 2021 Perşembe, 16:16

Covid-19 salgını tüm dünyada devam ederken hastalığı ağır atlatan insanların yaptığı fedakarlıklar da gün yüzüne çıkıyor.

Newsweek'in haberine göre oluşan komplikasyonlar sebebiyle Covid-19'u ağır atlatan bazı hastalar yaşama devam edebilmek için uzuvlarından vazgeçmek zorunda kalıyor.

Vücutta oluşan kan pıhtısı ve kangren gibi komplikasyonlar, oldukça nadir görüldüğü belirtilen bu durumun sebebi olarak gösteriliyor. Özellikle bazı hastaların hayatta kalmak için parmaklarından, kollarından veya bacaklarından vazgeçtiği ve bu komplikasyona maruz kalanların tüm yaş gruplarından oluşabildiği belirtiliyor.

Covid-19’un vücudun birçok farklı bölgesini etkileyebildiğini söyleyen Dr. Ben Klausing, "Covid sebebiyle ciğerlerinize yeteri kadar oksijen depolanmadığında vücudunuz doğal olarak kısıtlı kaynağı beyin, kalp gibi en önemli organlara aktarıyor. Yani hayatınızı kurtarmak amacıyla uzuvlarınızdaki ve kanınızdaki oksijen çekilmiş oluyor" dedi.

Kangren ve kan pıhtısı komplikasyonlarının tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabileceği söylenirken pandeminin başından itibaren doktorların Covid-19 hastalarını kurtarmak amacıyla birçok ampütasyon uygulaması yaptığı belirtiliyor.