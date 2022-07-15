Covid belirtilerinin görülme sıklığı değişti: En sık görülen 20 semptom
İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.
İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.
Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.
Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:
- Boğaz ağrısı - yüzde 58 oranda bildirildi
- Baş ağrısı - yüzde 49
- Burun tıkanıklığı - yüzde 40
- Kuru öksürük - yüzde 40
- Burun akıntısı - yüzde 40
- Balgamlı öksürük - yüzde 37
- Ses kısılması - yüzde 35
- Hapşırma - yüzde 32
- Yorgunluk - yüzde 27
- Kas ağrısı - yüzde 25
- Baş dönmesi - yüzde 18
- Lenf bezlerinin şişmesi - yüzde 15
- Göz ağrısı - yüzde 14
- Koku hissinde değişim - yüzde 13
- Göğüs ağrısı - yüzde 13
- Ateş - yüzde 13
- Terleme - titreme - yüzde 12
- Nefes darlığı - yüzde 11
- Kulak ağrısı- yüzde 11
- Koku kaybı - yüzde 10
BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti.
İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Covid semptomları değişti.
Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor.
Orijinal Wuhan varyantından bu yana birçok Covid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hakim tür haline geldi.
Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi.
Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi.
Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.
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