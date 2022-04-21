DSÖ'den Pfizer'ın Covid-19 ilacına ilişkin açıklama
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağır Covid-19 hastalığı geçirmeyen fakat hastaneye kaldırılma riski yüksek olanlar için Pfizer ilaç firmasının geliştirdiği ağızdan alınan Kovid-19 ilacını tavsiye ettiklerini açıkladı.
Örgüte bağlı Uluslararası Uzmanlar Yönerge Geliştirme Grubu'nun British Medical Journal'da yayımlanan makalesinde, uzmanların bir süredir araştırdığı, antiviral etken madde "nirmatrelvir" ve "ritonavir"in birleşiminden yapılan Pfizer'ın Covid-19 ilacının, etkililik oranına dair veriler paylaşıldı.
Uzmanlar, etkililik incelemesi için 3 bin 100 Covid-19 hastası üzerinde ilacı denedi.
Bu kapsamda DSÖ'nün, hafif Covid-19 hastalığı geçiren fakat hastaneye kaldırılma oranı yüksek olan kişiler için Pfizer'ın antiviral ilacını tavsiye ettiği bildirildi.
Hastaneye kaldırılma riski yüksek olanların aşı yaptırmayan, ileri yaş ve bağışıklığı baskı altındaki hastaları içerdiği kaydedildi.
Söz konusu Covid-19 ilacını kullanan bu gruplara dahil Covid-19 hastalarında hastaneye kaldırılma riskinin engellendiği, ritonavirden yapılan ilacın diğer antiviral ilaç türlerine göre daha etkili olduğu sonucuna varıldı.
Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Covid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.
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