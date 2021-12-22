Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye de dahil 'Omicron' uyarısı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 08:09

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Omicron varyantına karşı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DSÖ'nün Rusya, Türkiye, İsrail, Kırgızistan gibi ülkelerin de dahil olduğu Avrupa biriminden yapılan açıklamada, Omicron varyantına karşı üçüncü dozun önemine dikkat çekildi.

DSÖ'nün Avrupa bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge yaptığı basın toplantısında, “Biz yeni bir salgın fırtınasının yaklaştığını görebiliyoruz. Birkaç hafta içinde Omicron bölgedeki birçok hastanede baskın varyant haline gelecek ve zaten zor durumda olan sağlık sistemini çöküşe sürükleyecek” dedi.

Kluge, “Vakalar genelde işte ya da özel hayatlarında kalabalık ortamlara giren 20’li ve 30’lu yaşlarındaki insanları da kapsıyor. Hükümetler ve yetkililer bu büyük artışa karşı hazırlıklı olmalı” diye belirtti.