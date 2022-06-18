Dünya Ticaret Örgütü, koronavirüs aşılarının patentinin kaldırıldığını açıkladı
Kononavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında 2020 yılının Aralık ayından bu yana uygulanan aşıların patentinin kaldırıldığı duyuruldu.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), koronavirüs aşısının patentinin kaldırıldığını duyururken, anlaşma 164 üye ülkenin tamamı tarafından kabul edildi.
Cenevre’de düzenlenen toplantının ardından beş yıl boyunca gelişmekte olan ülkelere hak sahibinin onaylamadan Covid-19 aşısı üretme hakkının tanınacağı aktarıldı.
DTÖ genel müdürü Ngozi Okonjo-Iweala, Cenevre'deki konferansta varılan anlaşmaların "dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarında bir fark yaratacağını" söyledi.
NTV'nin aktardığına göre, Okonjo-Iweala, "Sonuçlar, DTÖ'nün aslında zamanımızın acil durumlarına yanıt verme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Koronavirüs pandemisi ile mücadelede 2020 yılının Aralık ayından bu yana uygulanan aşılara, gelişmemiş ülkelerin ulaşamaması nedeniyle patentin feragat edilmesi yönünde çağrılarda bulunulmuştu.
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