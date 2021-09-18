HES uygulamasında yeni dönem: Aşıların geçerli olduğu ülkeler görülecek
Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına, Covid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi.
Bakanlığın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.
Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.
Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.
RİSKLİ VEYA RİSKSİZ DURUMU GÖRÜNTÜLENEBİLECEK
HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.
Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.
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