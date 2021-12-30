Prof. Çağhan Kızıl: 'Omikron, yanlış bilgiden bile hızlı yayılıyor'
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantı Omicron, Türkiye'de de hızla yayılıyor. Kısıtlamaların tamamen kalkmasının ardından 18 ila 20 bin bandında seyreden Covid-19 vakaları, Omicron varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından hızla 40 binlere fırladı.
Çin’de 2019’da yapılan yeni yıl kutlamaları sırasında tespit edilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19), bütün dünyaya yayılarak, görülmemiş bir salgına dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu salgını “Pandemi” olarak tanımladı. Dünya genelinde 284 milyon insana bulaşan virüs, yaklaşık 5 buçuk milyon insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu.
Geliştirilen etkin aşılar, 2021 başında virüsün kontrol altına alınmasına önemli katkıda bulundu. Ancak virüsün yeni varyantları aşıların etkisini büyük ölçüde zayıflattı. Yıl ortasında aylık vaka sayılarında büyük oranda düşüş yaşandığı gözlemlenirken, Hindistan merkezli Delta varyantının ortaya çıkması, istatistiklerin tekrar yukarı seyretmesine neden oldu.
Delta varyantının etkisinin de atlatılmaya başlandığı sıralarda, Güney Afrika’da keşfedilen yeni varyant “Omicron”un, şimdiye kadarki bütün varyantlardan 70-80 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi. Aşıya kolay ulaşılan Batılı ülkelerde dahi tabloları hızla kırmızıya döndüren Omicron varyantı, durdurulamayan bir noktaya geldi.
Dünya genelindeki mevcut Covid-19 tablosu / Johns Hopkins Üniversitesi
“YANLIŞ BİLGİDEN BİLE DAHA HIZLI!”
Kolombiya Üniversitesi’nde Genetik Profesörü olarak çalışan Çağhan Kızıl, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Omicron, yanlış bilgiden bile hızlı yayılıyor” diyerek, varyantın yayılma hızına dikkat çekti. Salgının ilk ortaya çıktığı sıralarda, yine salgınla ilgili teyitsiz ve çarpıtıcı bilgilerin ortaya atılmasından şikayetçi olan bilim insanı, Omicron’un neden olduğu çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.
İşte Çağhan Kızıl’ın o tweeti:
Omikron, yanlış bilgiden bile hızlı yayılıyor.— Caghan Kizil (@CaKizil) December 30, 2021
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