Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan bakanlığa tepki: Zaman kaybından başka yarar sağlamaz
Sağlık Bakanlığı'nın pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılması kararını ilişkin bir açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pilot çalışmaların zaman kaybından başka yarar sağlamayacağını söyledi. Ceyhan, önlemleri artırma çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada “Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.
Alınan kararı değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bu pilot çalışmalar, zaman kaybından başka yarar sağlamaz” dedi.
“ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA İLE GÖSTERİLDİ”
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ceyhan, şöyle devam etti:
- Çünkü kaldırılan önlemlerin ne kadar önemli olduğu ve vaka sayılarının artmasını önlemede ne kadar etkili olduğu çok sayıda çalışma ile gösterildi zaten.
- Şimdi biz küçük bir pilot çalışmayla örneğin kapalı ortamlarda yüz yüze toplantılarda risk yokmuş dersek kim inanır, milyonlarca vakalık deneyim varken. Bunlarla zaman kaybedeceğimize, bir an önce önlemleri artırmalıyız.
“TOPLANTILAR HEMEN DURDURULMALI”
- Toplantılar hemen durdurulmalı. Toplu taşıma araçlarında uçak hariç ris yokmuş diye bir sonuç mu bulacağız? Bulursak Devlet buna inanacak mı? Ancak karar mekanizmasındaki bazı arkadaşlar otellerde yüz yüze toplantılar organize ederken, kim bu kararları alacak bilmiyorum.
- Salgını kontrol etmek için önlemlerin gereğine inanmayan insanlarla toplantılar hemen durdurulmalı. Toplu taşıma araçlarında uçak hariç risk yokmuş diye bir sonuç mu bulacağız? Bulursak Devlet buna inanacak mı?
“ZAMAN KAYBINDAN BAŞKA BİR ŞEYE YARAMAZ”
- Ancak karar mekanizmasındaki bazı arkadaşlar otellerde yüz yüze toplantılar organize ederken, kim bu kararları alacak bilmiyorum. Kontrol sağlanır? Bu önlemleri uygulayan ülkelerin her biri pilot çalışmalarla önlemleri mi değerlendirdi?
- Sonuç olarak, zaten bilinen ve ispatlanmış konularda pilot çalışmalar yapmak zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Kaybettiğimiz zaman da binlerce önlenebilir ölüm, ekonomiye ve sağlık sistemine yük demektir.
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