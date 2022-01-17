Mehmet Ceyhan, 'PCR testi kararı'na tepki gösterdi
Ulaşımda PCR testi zorunluluğunu kaldıran Sağlık Bakanlığı, uçaklarda test koşulunu getirerek kısmen geri adım attı. Uzmanlar kararı yetersiz buluyor.
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında PCR testiyle tarama zorunluluğu önceki gün kaldırılmış, gazetemize konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan karara, “Bilimsel değil. Bu karar Omicron yayılsın binlerce kişi ölsün” diyerek tepki göstermişti.
Dün yayımlanan genelge ile açıklanan PCR testi kararından geri dönülerek, uçakla seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edileceği açıklandı.
“Kaçıncı defadır karar alıp değiştiriyorlar” diyerek tepki gösteren Ceyhan, “Bilim Kurulu bu kararın sonucunu nasıl düşünemez aklım almıyor. Bu karar yeterli değil” dedi.
"RİSK DEVAM EDER"
Bakanlığın yeni uygulamasını Cumhuriyet’e değerlendiren Mehmet Ceyhan, kararın yeterli olmadığını belirterek, “Öyle bir yanlış karar alındı ki bunu neticesinde virüs yayılımını bırakın uluslararası yaptırımlarla dahi karşı karşıya kalınabilirdi. Yüksek riskli ülke statüsüne getirilip uçuş yasaklarının gelmesi de an meselesi olurdu. Ancak yapılması gereken bir şey daha var, uçuşta aşısı olmayanlardan PCR testi istiyorsunuz. Ama parası olmayan vatandaşlar uçağa binemiyor. Ankara’dan otobüs, tren ile farklı şehirlere seyahat ediyor. Bu yolculuklarda PCR testi istenmemesi son derece yanlış. Burada da PCR testi istenmeli. Bu uygulama yürürlüğe konmadan Türkiye yüksek riskli ülkeler arasından çıkamaz” dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise sportif müsabakalarda Covid-19’un bulaşma açısından risk taşıdığını söyledi. “Futbol dışındaki karşılaşmalar da bulaşma açısından risk taşıyor” diye konuştu.
"BİLİM DIŞI" TEPKİSİ
Türk Tabipleri Birliği (TTB), genelgeye sosyal medyadan tepki gösterdi. Paylaşımda, “Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli. SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yok. Alınan kararlar her zamanki gibi bilim dışı. Toplumu hastalığa mahkûm edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz” denildi.
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