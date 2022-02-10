Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yeni varyant açıklaması: Türkiye'deki durumu bilmiyoruz

BA.2 varyantının hızla yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, " Türkiye'de durum ne, bilmiyoruz. BA.2 omicron çok hızlı bulaşıyor ve hastalık geçirenlerde tekrarlayan enfeksiyonlara yol açıyor" dedi. Ceyhan ayrıca 'bu iş bitti' diyen akademisyenlere de tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 12:39
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yeni varyant açıklaması: Türkiye'deki durumu bilmiyoruz
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Türkiye’de koronavirüs vakaları 100 binin üzerinde seyrediyor. Son olarak 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktığı ve  266 kişi yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Omicron varyantıyla birlikte büyük artışların yaşandığı vakalarla ilgili Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından dikkat çeken  açıklama geldi.

Dün açıklanan vaka tablosundan sonra Omicron’un dünya genelinde hızla yayıldığına dikkat çeken Ceyhan, Türkiye’de bu durumun dikkate alınmamasına sert tepki gösterdi.

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"ÇOK KISA SÜREDE YAYILDI"

Ceyhan Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"BA.2 varyantı yayılıyor. Çok kısa sürede 57 ülkeye yayıldı. Sekanslama yapılan örneklerin yarısından çoğu omicron (BA.1) yerine, BA.2 oldu. Türkiye'de durum ne, bilmiyoruz.

BA.2 omicron gibi kısmen daha hafif hastalık tablosu yapıyor ancak çok hızlı bulaşıyor ve hastalık geçirenlerde tekrarlayan enfeksiyonlara yol açıyor. Ortaya çıkmasının nedeni aşılamanın ve önlemlerin uygulanmaması nedeniyle virüs yayılımının çok yüksek olması.

"BİN DÜŞÜNÜP BİN KONUŞSUN"

Görüldüğü gibi 'Omicron zararsız, salgının sonu geldi' gibi ifadeler toplumda ve devlette önlemlerin kaldırılmasından başka işe yaramıyor. Sırf dikkat çekmek, hoşa gitmek için bu iş bitti mesajları veren akademisyenler lütfen bin düşünüp bir konuşsun. En azından her gün annesini, babasını, eşini ve çocuğunu kaybeden yüzlerce insana saygı için."


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