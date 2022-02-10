Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan Erdoğan ve Koca'ya 'Turkovac' çağrısı: 'Masum insanların katili olmayın'

10 Şubat 2022 Perşembe, 11:54

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın iki doz BioNTech aşısının ardından hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmanın başladığı bildirilmişti.

AB ve ABD olmak üzere dünyanın büyük kısmında kullanılan 5 aşıya onay veren Avrupa İlaç Ajansı, "Bize Turkovac’la ilgili hiçbir şey gelmedi" açıklamasını yapmıştı. EMA’dan onaylanmayan Turkovac, dünyanın bir çok ülkesinde geçersiz.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Turkovac'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

"Bir hekim olarak utanç duyuyorum. Sağlık Bakanlığı ve iktidar apaçık suç işliyor" sözleriyle Bakan Koca'ya tepki gösteren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

"AŞI NİTELİĞİ KAZANMADI"

Prof. Dr. Ahmet Saltık, "Turkovac adı verilen aşı adayı uluslararası bilimsel standartlara göre asla aşı niteliği kazanmadı. Turkovac henüz bir aşı değil. Türk Tabipleri Birliği (TTB), bunun biyolojik bir sıvı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK UYGULAMAYA SOKTU; AŞIYI GELİŞTİRENLER YALANLADI

Öte yandan Bakan Koca'nın "Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden Turkovac'ın acil kullanım onayı ve üretimi başlamış oldu" sözlerine ilişkin Prof. Dr. Saltık şöyle konuştu:

"Talimat üzerine aşı hazırlandığını Bakan ağzından kaçırdı. Bu video, Saray'dan bu kısım çıkartılacak yayınlandı. Bu açıklamadan 4-5 gün sonra Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ise güvenlik, etkililik ve immünojenisite çalışmalarının hala tamamlanmadığını ve sürdüğünü ifade ettiler. Bakanlık aşıyı uygulamaya sokarken aşı merkezindeki arkadaşlar ulusal çalışmalarının sürdüğünü belirttiler"

"ACİL KULLANIM ONAYI DA BAĞIMSIZ BİR KURUMDAN ALINMAYIP..."

Turkovac'ın 41 bin kişide yapılacağı söylenirken 1182 kişide denendiğini belirten Prof. Dr. Saltık, dünyada acil kullanım onayı alan hiçbir aşıda bu denli az sayıda gönüllüde çalışma söz konusu olmadığını dile getirdi.

Saltık, şöyle devam etti:

"Yeterli denekte çalışılmayan, dolambaçlı ve acil kullanım onayı da bağımsız bir kurumdan alınmayıp Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu adı verilen Sağlık Bakanlığı'nın idari vesayeti altında bir kurumdan alınan uluslararası standartlarda tanınmayan bir tabloyla karşı karşıyayız"

"POLİTİK KAYGILARLA YAPILAN BİR GİRİŞİM"

Eldeki ürünün biyolojik bir sıvı olduğunu ifade eden Saltık, "Tümüyle politik kaygılarla, algı yönetmek için yapılan bir girişim. Asla uluslararası standartlara göre aşı niteliği kazanmamıştır. Koruma son derece düşüktür" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Saltık; "Sağlık Bakanlığı, TTB sorularına ve Meclis'teki soru önergelerine yanıt vermemektedir. Yapılan bilime, hukuka ve uluslararası standartlara uygunsa neden bunlara yanıt verilmemektedir?" diye sordu.

Saltık şöyle devam etti:

"Türk halkının sağlığıyla kumar oynanıyor. Aşı olmayan bir ürün uygulanıyor. 'Omicron dalgasıyla birlikte salgın sönümlenmeye gidecek. Biz de bunu Turkovac ile sönümlendirdik' diyecekler. Politik algı yönetimidir. Uygulamadan kaldırılması ve acil kullanım onayı alana kadar durdurulması çağrısını yapıyorum. DSÖ, BM, Türkiye Cumhuriyet savcılarını, muhalefeti göreve çağırıyorum ve Erdoğan'a sesleniyorum; Bu cinayete alet olmayın halkın sağlığıyla kumar oynamayın. Politik başarı uğruna salgının ortasında aşı olmayan bir biyolojik sıvıyla 'hastalık mücadelesi yapıyoruz' görüntüsü kimseye bir şey kazandırmaz. Bu insanlığa karşı suçtur. Er ya da geç hesabı sorulur. Masum insanların katili olmayın."