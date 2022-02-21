Son dakika: Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri paylaştı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 13:24

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı. 263 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 623 bin 451 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 715 bin 583'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 26 milyon 671 bin 610'a ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 144 milyon 850 bin 157 oldu.

Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.

Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:

- Amasya,

- Osmaniye,

- Karaman,

- Burdur,

- Adıyaman,

- Çorum,

- Kırşehir,

- Hatay,

- Kayseri,

- Samsun.

HAFTALIK VAKA SAYISI

5-11 Şubat haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.