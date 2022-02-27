Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 394 bin 263 koronavirüs testi yapıldı, 49 bin 792 yeni vaka tespit edildi ve 206 kişi yaşamını yitirdi.
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