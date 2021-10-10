Uzmanı uyardı: Çift pandemi tehlikesi kapıda!

10 Ekim 2021 Pazar, 17:54

Dünyada hala 2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsü salgını nedeniyle can kayıpları yaşanırken, vaka sayıları da gün be gün artıyor. Dünya genelinde 4 milyon 800 binden fazla kişinin ölümüne neden olan hastalık, 250 milyondan fazla kişiye bulaştı.

Geçen yıl, grip vakaları neredeyse hiç görülmezken, bu yıl çift aşılama, maske ve sosyal mesafeden uzaklaşılma gibi durumlar yüzünden grip vakalarında artış gözlemlenmeye başlandı. Özellikle okulların ve iş yerlerinin açılmasıyla grip vakalarına rastlanma sıklığı da arttı. Bunun üzerine, uzmanlardan uyarı gecikmedi. ABD’li uzmanlar, ‘Twimdemic’ (çift pandemi) konusunda uyardı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIN DA YÜKÜ İKİYE KATLANACAK

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un haberine göre, Amerikan Hastane Birliği Başkan Yardımcısı Nancy Foster, Covid-19 ve grip vakalarının aynı anda yayılması durumunda hastanelerin yükünün artacağı konusunda tedbir alınması gerektiğini belirtti. Hastanelerdeki oksijen cihazları başta olmak üzere tıbbi malzemelerin de yetmeyebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Foster, grip ve Covid-19 vakalarının birlikte seyretmesi durumunda doktor ve sağlık çalışanlarının da yükünün artacağını belirtiyor. Foster, ‘Zaten zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarının yükü böylelikle ikiye katlanacak’ ifadelerinde bulundu.

ÖLÜM ORANI İKİ KAT DAHA FAZLA

Önemli bir uyarı da İngiltere'den geldi. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr Jenny Harrie, grip ve Covid-19'un aynı anda insanları hedef alabileceğini belirtti. Harries'e göre, bu kış aynı anda hem grip hem de Covid-19'a yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüsü olanlara göre iki kat daha fazla.

İngiltere'nin 'belirsiz biz kışla' karşı karşıya olduğunun altını çizen Harries çözümün aşı olduğunu vurguladı. Bilim insanı mutlaka hem koronavirüs hem de grip aşılarının olunması gerektiğini belirtti.

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 237 milyon 327 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 844 bine ve iyileşenlerin sayısı 214 milyon 455 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 932 bini, Hindistan'da 33 milyon 914 bini, Brezilya'da 21 milyon 517 bini ve İngiltere'de 8 milyon 46 bini geçti.

Kaynak: Haber Global