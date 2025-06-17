Bitcoin’de düşüş sinyalleri: İsrail-İran çatışması etkili oldu

Bitcoin, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesiyle birlikte yatırımcıların risk iştahının azalması sonucu değer kaybetti.

IG analistleri, "İsrail ve İran arasındaki düşmanlıkların tırmanmasının ardından yatırımcı duyarlılığı, Başkan Donald Trump'ın Tahran'ın tahliyesini istemesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ni devreye sokmasıyla ateşkes beklentilerinin zedelendiğini" belirtti.

Wall Street Journal'ın, İran'ın çatışmaların sona ermesini ve nükleer program görüşmelerinin yeniden başlamasını talep ettiğini bildirmesinin ardından risk algısında kısa süreli iyileşme yaşandı. Ancak İran'ın İsrail'e yeni füze saldırıları düzenlemesi ve İsrail'in karşılık vereceği haberleri çatışmanın tırmanacağı endişelerini artırdı.

Bitcoin yüzde 1,81 düşüşle 106 bin 864 dolara geriledi.