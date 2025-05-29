Bitcoin'de Nvidia etkisi: Fiyatlar yeniden yükselişte!

Bitcoin, çip devi Nvidia'nın güçlü finansal sonuçları ve ABD'de bir federal mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik kararı sonrasında artan risk iştahıyla yukarı yönlü hareket etti.

NVIDIA PİYASALARA GÜVEN VERDİ

Nvidia, Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarına rağmen çeyrek dönem gelirinde artış kaydetti. Bu gelişme, küresel piyasalarda özellikle teknoloji hisselerine olan güveni destekledi.

TRUMP'IN TARİFE POLİTİKASINA YARGIDAN ENGEL

Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın pek çok ülkeye yönelik kapsamlı gümrük tarifeleri uygulama yetkisinin bulunmadığına hükmetti. IG analistleri, “kararın politika belirsizliğini azaltmak isteyen yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığını” belirtti.

FED BELİRSİZLİĞİ YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Nvidia’nın performansı, “ABD'nin Çin'e yarı iletkenlerle ilgili ihracata getirdiği yeni kısıtlamalara ilişkin endişeleri dengelemeye” yardımcı olurken, son Fed tutanaklarında faiz indirimi konusunda aceleci bir yaklaşım görülmemesi Bitcoin’in kazançlarını sınırladı.