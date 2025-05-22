Bitcoin tarihi zirvesini gördü: 110 bin dolar sınırı aşıldı!

ABD’de “GENIUS Yasası” olarak bilinen stabilcoin düzenlemesine ilişkin tasarının Senato’daki kritik usul oylamasında, 15 Demokrat senatörün Cumhuriyetçilere destek vermesiyle tasarı kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Bitcoin fiyatı yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Bitcoin, 111 bin 862,98 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Şu sıralarda ise yüzde 1,15 oranında artışla 110 bin 953 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

Ethereum fiyatı da 2500 dolarlık kritik eşiği geçtikten sonra yüzde 4,3’lük yükselişle 2615,89 dolara ulaştı.

Bitcoin’deki bu rekor seviyede, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına bu ay içerisinde toplam 3,6 milyar dolarlık net giriş yapılmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 2 trilyon 211 milyar doları aşarken, Ethereum’un piyasa değeri 316 milyar dolara ulaştı.