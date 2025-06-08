Bitcoin tarihinde bir ilk: Romanya’da kripto para ATM’si kuruldu!

Romanya, dijital finansal hizmetlerde önemli bir adım attı. Ülkenin resmi posta kurumu olan Romanya Ulusal Postanesi, Tulça kentindeki şubesine ülkenin ilk Bitcoin ATM’sini yerleştirdiğini açıkladı.

BITCOIN İŞLEMLERİNE İMKAN SAĞLAYAN ATM

Resmi açıklamaya göre, bu ATM hem yerel para birimi RON hem de Bitcoin (BTC) işlemlerine imkan tanıyor. Vatandaşlar, bu cihaz aracılığıyla kripto para alıp satabilecek.

PİLOT UYGULAMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI PLANLANIYOR

Tulça’daki pilot uygulamanın ardından, Bitcoin ATM’lerinin Alexandria, Piatra Neamț, Botoșani ve Nădlac kentlerindeki postanelere de kurulacağı bildirildi. Böylece kripto finansal hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI

Romanya Ulusal Postanesi, bu girişimin sadece teknolojik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda toplumsal dönüşümün bir parçası olduğunu belirtti. Açıklamada, kripto hizmetleri sunan şubelerin, modern kamu hizmetleriyle birlikte halkın günlük yaşamına dijital öğelerin daha fazla entegre edilmesini sağlayacağı ifade edildi.