Bitcoin yeniden yükselişte: Rekor seviyeye yaklaşıyor!

Bitcoin, ABD'nin mali durumu hakkındaki endişeler nedeniyle yatırımcıların dolara alternatif arayışına girmesiyle, günün erken saatlerinde dört ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra hafifçe geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi tasarısını onaylatmak için Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilere baskısını artırıyor. Bu gelişme, Moody's Ratings’in geçen hafta artan devlet borçlarını gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürmesinden sonra yaşandı.

TİCARET GERİLİMİNDE AZALMA VE RİSK İŞTAHI

Küresel ticaret savaşındaki gerilimin azalacağına dair iyimserlik, risk iştahını artırarak Bitcoin’e destek sağladı. Ancak yatırımcılar devam eden belirsizlikler karşısında temkinli kalmayı sürdürüyor.

FİYATTAKİ HAREKETLER

Bitcoin, daha önce 108 bin 15 dolara çıkarak dört ayın zirvesini görmüş, ardından yüzde 0,38 azalarak 107 bin 493 dolara gerilemiş durumda.