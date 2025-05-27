Donald Trump’tan kripto yatırım planı: Toplam sermaye 3 milyar dolar!

Trump Media & Technology Group (TMTG), Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmak amacıyla 3 milyar dolar sermaye toplamayı planlıyor.

SERMAYE ARTIRIMI PLANLARI VE HEDEFLER

Financial Times’a bilgi veren 6 kaynağa göre şirket, 2 milyar dolarlık yeni hisse senedi ihracı ve dönüştürülebilir tahvil yoluyla 1 milyar dolar fon sağlamayı hedefliyor. Planların detayları ve zamanlaması henüz net değil, değişiklik olabilir.

BITCOIN 2025 KONFERANSI ÖNCESİ DUYURU BEKLENİYOR

Sermaye artırımı haberi, Las Vegas'ta düzenlenecek Bitcoin 2025 Konferansı öncesinde açıklanması bekleniyor. Konferansta Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump’ın oğulları Donald Trump Jr ve Eric Trump ile kripto danışmanı David Sacks konuşma yapacak.

TMTG’DEN SERT TEPKİ

Financial Times haberine TMTG’den sert yanıt geldi. Şirket, “Görünüşe göre Financial Times'ın daha da aptal kaynakları dinleyen aptal yazarları var” ifadelerini kullandı ancak başka yorum yapmadı.

YETKİLİLERDEN YANIT GELMEDİ

Donald Trump Jr’ın temsilcileri habere ilişkin yorum taleplerini yanıtsız bırakırken, Beyaz Saray sözcüsü de yorum yapmayı reddetti.