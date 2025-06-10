Kripto para piyasasında çığır açan gelişme: İlk banka destekli stabilkoin yolda!

Societe Generale'nin kripto iştiraki SG Forge, Ethereum ve Solana ağlarında kullanılacak dünyanın ilk banka destekli dolar stabilkoinini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
İLK ÇOK ULUSLU BANKA OLACAK
Bu adımla Societe Generale, halka açık blok zincirinde dolar stabilkoin çıkaran ilk çok uluslu banka grubu unvanını alacak.
KURUMSAL YATIRIMCILARA ÖZEL
Stabilkoin, öncelikli olarak kurumsal yatırımcılara hitap edecek ve Avrupa Birliği'nin düzenlenmiş tokenize dolar likiditesi ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Saklama hizmeti BNY Mellon tarafından sağlanacak.
ÖNCEKİ EURO STABILKOİNİ
SG Forge, Nisan 2023'te 40 milyon Euro'luk dolaşıma sahip Euro stabilkoini EURCV'yi piyasaya sunmuştu.