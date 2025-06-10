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Kripto para piyasasında çığır açan gelişme: İlk banka destekli stabilkoin yolda!

Kripto para piyasasında çığır açan gelişme: İlk banka destekli stabilkoin yolda!

10.06.2025 10:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Kripto para piyasasında çığır açan gelişme: İlk banka destekli stabilkoin yolda!

Societe Generale, blockchain teknolojisinde önemli bir adım atarak banka destekli yeni bir dolar stabilkoini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu girişim, kurumsal yatırımcılar ve dijital finans dünyasında dikkat çekiyor. Avrupa'nın düzenlenmiş dijital para talebine yanıt vermesi bekleniyor.

Societe Generale'nin kripto iştiraki SG Forge, Ethereum ve Solana ağlarında kullanılacak dünyanın ilk banka destekli dolar stabilkoinini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İLK ÇOK ULUSLU BANKA OLACAK

Bu adımla Societe Generale, halka açık blok zincirinde dolar stabilkoin çıkaran ilk çok uluslu banka grubu unvanını alacak.

KURUMSAL YATIRIMCILARA ÖZEL

Stabilkoin, öncelikli olarak kurumsal yatırımcılara hitap edecek ve Avrupa Birliği'nin düzenlenmiş tokenize dolar likiditesi ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Saklama hizmeti BNY Mellon tarafından sağlanacak.

ÖNCEKİ EURO STABILKOİNİ

SG Forge, Nisan 2023'te 40 milyon Euro'luk dolaşıma sahip Euro stabilkoini EURCV'yi piyasaya sunmuştu.

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