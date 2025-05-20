Kripto para sektörüne müjde: ABD'den önemli adım!

ABD Senatosu, kripto para sektörünü yakından ilgilendiren stablecoin düzenlemesinde önemli bir aşama kaydetti. Demokratların engeline takılan tasarı, pazartesi gecesi yapılan oylamada 66’ya 32 oyla Senato gündemine alındı.

ETİK ENDİŞELER VE DEMOKRATLARIN TEPKİSİ

Tasarı, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto varlıkları ve ailesiyle ilişkili stablecoin projeleriyle ilgili etik endişeler nedeniyle engellenmişti. Ancak New York Senatörü Kirsten Gillibrand ve Maryland Senatörü Angela Alsobrooks’un liderliğinde yapılan değişikliklerle bazı Demokratların desteği sağlandı.

Demokratlar, Trump’ın ailesine ait olduğu iddia edilen ve Mart ayında piyasaya sürülen stablecoin’in maddi kazanç sağlamasını engelleyecek düzenlemeler talep etti, ancak bu talepler tasarıya dahil edilmedi.

SENATÖR WARREN’DAN SERT TEPKİ

Senato Bankacılık Komitesi’nin Demokrat lideri Elizabeth Warren, tasarıya karşı muhalefetini sürdürdü ve yasa tasarısının boşluklar barındırdığını belirtti. Warren, “Bu yasa geçerse, anonim alıcılar, büyük şirketler ve yabancı hükümetler, başkanın stablecoin’ini gözetimden uzak bir banka hesabı gibi kullanabilir” dedi.

FİNANSAL RİSKLER VE BANKACILIK ENDİŞELERİ

Warren, stablecoin’lerin finansal sistemi tehdit ettiğini ve olası bir kriz durumunda kamu kaynaklarıyla kurtarma taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Bankalar ise stablecoin’lerin mevduatları azaltarak kredi erişimini zorlaştıracağından endişe ediyor.

BANKALARIN FAİZ YASAĞI VE ENDÜSTRİ TEPKİSİ

Tasarıya, bankaların stablecoin mevduat sahiplerine faiz vermesini yasaklayan bir madde eklendi. Ancak Coinbase CEO’su Brian Armstrong bu kısıtlamaya karşı çıktı. Kripto savunucusu grup “Stand With Crypto” isimli tasarıyı destekliyor.

Kripto sektörü bazı Demokrat senatörlere süper PAC’ler aracılığıyla 10 milyon dolar destek verirken, toplamda 40 milyon dolar harcayarak rakip adayı destekledi. Perakendeciler de stablecoin kullanımını teşvik ediyor.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi tasarıyı onayladı ancak genel kurulda oylama yapılmadı. Bazı Cumhuriyetçiler tasarının kapsamlı bir düzenleme paketiyle birleştirilmesini istiyor. Nihai metin Trump’ın onayına sunulacak.

Düzenlemenin yürürlüğe konulması halinde kripto para piyasalarında oluşacak olumlu havayla birlikte bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.