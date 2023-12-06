10. Asya ve Avrupa Mediations bienali, Art İstanbul Feshane’de

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:46

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:46

Türkiye, İngiltere, Sri Lanka, Hindistan ve Pakistan’dan sanatçılar ve akademisyenler Alnoor Mitha küratörlüğünde Art İstanbul Feshane’de 10. Asya ve Avrupa Mediations binalinde bir araya geldi. Bienal, “Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” temasıyla 17 küratör 154 sanatçıyı izleyiciyle buluştururken; bienalin küratörlerinden İngiltere Manchester Merropolitan University’den Alnoor Mitha’nın küratörlüğünü üstlendiği sergide Türkiye’den Özge Gökbulut Özdemir ve Nur Gökbulut yer aldı. Alnoor Mitha, kültürel etkileşimin önemini “Asya-Avrupa Mediations bienali çerçevesinde geniş bir kültürel yelpazeden bakarak;Türkiye, İngiltere, Sri Lanka, Hindistan ve Pakistan'dan sanatçıları, küratörleri ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçladım. Bulunduğu mekan ve katılımcı sanatçılarla özel bir sergi oldu. Bu sergiyi köklü bir kültüre sahip ve tarihin şehre derinlemesine işlediği küresel bir şehir olan İstanbul’da gerçekleştirmiş olmak ise çok daha özel ve kıymetli” sözleriyle açıkladı. Özge Gökbulut Özdemir, bienalin teması olan "ben" ve "sen" kavramını zihnimizde ötekine karşı koyduğumuz “soyut sınırlar ve algılar” odağında soyut resimleriyle ele aldığını belirtirken; tekstil üzerine karışık teknik kullandığı “Metastasis” isimli çalışmasıyla Nur Gökbulut, "ben" ve "sen" kavramlarının zamana ve mekana bağlı değişkenliğini ve geçişkenliğini, örümcek ağlarını keçe ile ilişkilendirerek farklı bakış açılarına gönderme yaptığını kaydetti.

Bienalde yer alan sanatçılar şöyle:

"Alnoor Mitha, Özge Gökbulut Özdemir, Nur Gökbulut, Qinza Najm, Saima Rashid, Wardah Naeem Bhukari, Amna Yaseen, Aroosa Rana, S. P Pushpakanathan ve Michelle Poonawallh."

Bienal,11 Aralık'a dek Art İstanbul Feshane’de ziyaret edilebilir.