10. Engelsiz Filmler Festivali devam ediyor

21 Ekim 2022 Cuma, 17:03

Puruli Kültür Sanat tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek erişilebilir film festivali, Eskişehir’in ardından fiziksel gösterimleriyle Ankara’da Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda ve çevrim içi olarak eff2022.muvi.com üzerinden tüm Türkiye’den sinemaseverlerle buluşuyor.

Zuhal



Fiziki ve çevrim içi gösterimleriyle ilk üç günü geride bırakan 10. Engelsiz Filmler Festivali’nde bugüne güne dek Çocuklar İçin seçkisinden Büyük Sel (The Great Overflow), Çocuk ve Kaz (The Child and the Goose), Duvar Piyanosu(Wall Piano), IDODO, Sığınak (Sanctuary), Suzie Bahçede (Suzie in the Garden), Tilkilerin Kraliçesi (Queen of the Foxes); Oditoryum seçkisinden Olağanüstü ve Ulusal Uyanış; Onlar seçkisinden Görülmeyi Bekleyenler (All that Remains to be Seen), Yarına Kadar (Until Tomorrow); Kısa Film Yarışması’nda yarışan Anahtar (The Key), Aşk (Love), Çit (Fence), Galip (A Winner), Gazcılar (The Sprayer), Gölgeler (Shadows), Karantina (Quarantine), Komşu Sesler (Neighbouring Sounds), Oyun (Game), Sohbet (Chatter), Takas (Barter), Ve Böylece Başlıyorum (And So I Begin), Yasemin (Jasmine); Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan Beni Sevenler Listesi, Dört Duvar, Kerr, Okul Tıraşı, Zuhal filmlerinin gösterimi gerçekleşti.

Ayrıca festival programında yer alan Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışan Beni Sevenler Listesi filminin yönetmeni Emre Erdoğdu, Kerr filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, Okul Tıraşı filminin yönetmeni Ferit Karahan, Zuhalfilminin yönetmeni Nazlı Elif Durlu ile Festival Direktörü Ezgi Yalınalp moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler, festivalin YouTube kanalı üzerinden sinemaseverlerle buluştu.

Okul Tıraşı



Kısa Film Yarışması’nda yarışan filmlerin yönetmenleriyle yapılan söyleşilerde 21 Ekim Cuma gününden itibaren festivalin YouTube kanalı üzerinden erişebilir olarak takip edilebilecek.

Kerr

Ulusal Film Yarışması’nda yarışan filmler, jürinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryoödülleri ile seyircilerin belirleyeceği Seyirci Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak.

Bu yıl para ödülünün de dahil edildiği Kısa Film Yarışması’nda ise jürinin belirleyeceği En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo’ya 500’er USD, En İyi Film’e ise 1000 USD ödül verilirken; izleyiciler de verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü’nü belirleyecek.

Festival programında yer alan yarışmaların kazananları 22 Ekim Cumartesi akşamı festivalin YouTube kanalında yayınlanacak video ile açıklanacak.

Engelsiz Filmler Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm gösterimlerini ücretsiz olarak sinemaseverlere sunuyor. Engelsiz Filmler Festivali’nde film gösterimlerinin yanı sıra programda yer alan film ekipleri ile yapılan söyleşiler de festivalin YouTube kanalı üzerinden erişilebilir olarak izlenebiliyor.

Dört Duvar

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan Engelsiz Filmler Festivali, yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için www.engelsizfestival.com adresi ziyaret edilebilir.

Beni Sevenler Listesi

ANKARA GÖSTERİM PROGRAMI

MEKÂN: BÜYÜLÜ FENER KIZILAY SİNEMASI

20 EKİM – PERŞEMBE

16:30 – Kısa Film Yarışması 1 (90’)

19:00 – Kısa Film Yarışması 2 (88’)

21:00 – Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı (119’)

21 EKİM – CUMA

16:30 – Görülmeyi Bekleyenler (71’)

19:00 – Yarına Kadar (85’)

21:00 – Korsaj (113’)

22 EKİM – CUMARTESİ

16:30 – Çocuklar İçin 1 (+7 Yaş) (62’)

19:00 – Aşk, Mark ve Ölüm (96’)

21:00 – Cennet Gibi (86’)

23 EKİM – PAZAR

16:30 – Çocuklar İçin 2 (+3 Yaş) (33’)

19:00 – Tavuskuşu’nun Cenneti (89’)